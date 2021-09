El verano de Hurona Rolera: ranas como animal de compañía y ataques de murciélagos en cuevas perdidas

Hurona Rolera ha hecho muchas cosas este verano y las ha contado todas en menos de sesenta segundos. "Me fui a Cuenca a explorar cuevas con un amigo arqueólogo, he adoptado una rana, me salió un absceso de grasa en la teta y me corté mal el flequillo", dice la gamer, que fue atacada por un murciélago en plena exploración.

Rolera asegura que cabrear a la gente es su pasión y como es muy muy fan de Laura Gallego, se pasó por la presentación de su último libro, El ciclo del eterno emperador, para sacar a algún lector de sus casillas. ¿Lo habrá conseguido? ¡A ver esa Hurona follonera!

Puedes ver a Hurona Rolera en el minuto 14:

