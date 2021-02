Xavibo presenta 'El Viaje de Trece' junto a El Hombre Viento y hablan del rap "introspectivo"

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Xavibo y El Hombre del Viento nos hablan de cómo empezaron a trabajar en este nuevo disco, 'El Viaje de Trece'. "Fue un disco que empezamos hace dos años, había salido de una relación y quería hacer un tema triste", cuenta.

"De un tiempo a esta parte ahora en el rap se habla hacia dentro. Antes había otros arquetipos, a partir de Suite Soprano de 2010 o 2011 se empezó a hacer introspección, se cambiaron los matices, y lo que hace él tiene mucho colorido", cuenta El hombre del Viento o Xavibo.

Y sobre estas letras tan intensas, ¿qué le dice su madre?, ¿se asustó al principio? "Mi madre ya está acostumbrada, sabe que tiene su parte de ficción o parte de realidad", revela.

¿Presentará pronto el disco en directo? "De momento estoy un poco reacio, no me acaba de molar el rollo, pero si es la única opción tendremos que mirarlo", dice el artista. El Hombre Viento también cuenta que es un rollo diferente, aunque "los mundos distópicos" no le dan ningún problema.

Puedes ver a Xavibo en el minuto 42:

