Yotuel Romero, de Orishas, nos habla de Cuba y de su nueva música

Yotuel Romero , el cantante de Orishas , ha venido desde muy lejos para hacer la entrevista... ¿Le habrá petado la pulsera que cuenta los pasos? El artista nos presenta su nuevo tema ' Cuba no se fue de mi ', una canción nostálgica sobre los emigrantes y la necesidad de marcharse. "Hicimos esta música con esta esencia cubana, era una canción que deberíamos haber sacado hace mucho. El emigrante, lo primero que hace cuando está fuera, es buscar donde comprar su comida..." , nos cuenta.

¿Y porqué se ha grabado el vídeo entre París y Cuba? "Llegamos a París en el 97 y el grupo lo hicimos en el 2000, es un grupo parisino pero con esencia cubana", explica. Pero París es muy grande... ¿Dónde se conocieron? "En el metro", cuenta.

Hablamos también de 'Insomnio', otro de los temas de su nuevo disco. ¿Le cuesta a él dormirse? "Cuando me subo a un avión, me tomó una copita de ron y me duermo", bromea. El artista nos cuenta también los problemas que ha tenido para volver a su país a tocar. "Estábamos como medio censurados", explica.

¿Y celebran ellos la Navidad? "En Cuba era el regalo invisible, porque nunca te lo daban", cuenta entre risas. "No existe la Navidad en Cuba, el Papá Noel de Cuba ya murió, iba de rojo pero no tanto". ¡La cosa se pone seria!

¡Jugamos con Yotuel de Orishas a Miss Yu Universo! ¿Confucio inventó la confunción? ¡Claro que sí! ¡No a las drogas sí al alcohol!

