Lorena Castell y Carlos Marco presentan 'yuMusic' en Europa FM

Entrevistas, actuaciones musicales, las mejores playlist y la actualidad del mundo, se dan cita cada sábado de 19 a 20h en ' yuMusic ', la versión más musical del programa 'yu, no te pierdas nada ', presentado por Lorena Castell y Carlos Marco . ¡Con DVICIO como invitados de honor del primer programa! ¡No faltes!

Cada sábado a las 19h tienes una cita con los músicos consagrados y las estrellas emergentes en 'yuMusic', un programa cargado de energía que podrás escuchar en Europa FM a través de la radio y de nuestra app, pero también disfrutarlo en vídeo aquí, en europafm.com y en el perfil de YouTube de Vodafone yu.

Presentado por Lorena Castell y Carlos Marco, en #yuMusic podrás ver las mejores entrevistas entrevistas, pero también actuaciones en directo, divertidos retos con nuestros invitados, descubrir las mejores playlist ¡y toda la actualidad musical del momento!

MÚSICA EN DIRECTO Y PLAYLIST

.

La música en directo es otras de las piezas clave del nuevo 'yuMusic', con las actuaciones de los invitados al programa y compartiendo sus playlists.

De esta forma, Europa FM y Vodafone yu refuerzan su compromiso con la industria musical, abriendo un espacio dedicado 100% a la música y a los músicos, que cada sábado hablarán con Lorena Castell y Carlos Marco, enfrentándose además a divertidos y provocadores retos en los que los 'yusers' tienen mucho que decir.

LORENA CASTELL Y CARLOS MARCO

.

Lorena Castell es una todoterreno de la comunicación. Presentadora, actriz, cantante, humorista… No hay disciplina que no haya tocado. La pasada temporada conducía la edición de los viernes de ‘yu No te pierdas nada’ y ahora pega el salto a ‘yu Music’, programa que compartirá con Carlos Marco, el exmiembro de Auryn y actual componente de la banda Mantra.

Juntos se ponen al frente, desde este sábado, de 'yu Music', el nuevo programa de Vodafone yu y Europa FM, que te pone al día de toda la actualidad musical que no te puedes perder. Además, en el primer programa, los presentadores estarán acompañados por Delaporte, colaboradora habitual de 'yu, no te pierdas nada'.

Lorena Castell y Carlos Marco presenta 'yuMusic' / europafm.com

DVICO VISITA EL PRIMER 'YUMUSIC'

.

#yuMusic contará en su primer programa con unos invitados espectaculares: DVICIO, que actuará en directo presentando algunos temas de su nuevo disco 'Impulso', tercer álbum de su carrera, que vio la luz en plena cuarentena. El nuevo trabajo del quinteto contiene doce temas que combinan la esencia ubana con el puro pop y gotas de funky.

Con 'Impulso', DVICIO se colocó en el número uno de ventas en la primera semana y ya han superado los 100 millones de streams en plataformas digitales, consiguiendo un disco de platino en España con la canción 'Dosis'.

Puedes seguir 'yuMusic' los sábados de 19 a 20h a través de la radio en Europa FM y nuestra app, así como disfrutarlo en vídeo en europafm.com y en el perfil de Youtube de Vodafone yu.