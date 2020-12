Bad Gyal, Sandra Delaporte, Bnet y más en 'yu Music' (12/12/2020)

¡Bienvenidos un sábado a 'yu Music' con Lorena Castell y Carlos Marco! Esta semana empezamos por todo lo alto, repasando las noticias musicales más destacadas con Sandra Delaporte.

Tras publicar Plastic Hearts, Miley Cyrus ha ligado con una fan en Tik Tok, donde le ha propuesto una cita a una chica que aseguraba que se tatuaría lo que la cantante quisiera si le dejaba un comentario. ¡Qué fuerte! No sabemos dónde se habrá hecho el tatuaje, pero la que sí sabemos que se ha iniciado en este mundo ha sido Madonna, que se ha tatuado por primera vez a sus 66 años.

Otro de los artistas destacados de la semana es Bad Bunny, que sigue arrasando con su música y rompiendo récords.

La que también conoce la fama es Bad Gyal. Recibimos a nuestra invitada en 'yu Music', que se atreve a jugar al 'Adivina la canción' y a enfrentarse a Sandra Delaporte.

"Me da un poco de miedo", confiesa la artista, que tras sonar las primeras notas de 'Tú Me Dejaste de Querer' de C. Tangana y no reconocerla, explica que todavía no se sabe la introducción de este tema, aunque le encanta.

Y es que Bad Gyal nos explica que a ella también le gusta innovar con los sonidos, como hace C. Tangana. "Al artista no le gusta siempre quedarse en el mismo registro, le gusta probar cosas", dice, y añade que "Hay momentos en los que escucho ciertas músicas que digo 'no tiene nada que ver conmigo' pero vería cómo integrarlo". Y es que la cantante confiesa que: "Me parece fresco mezclar lo actual con algo más tradicional".

'No Woman, no cry' ha desatado la locura, Sandra Delaporte ha empezado a cantarla, pero no ha usado el pulsador… ¡Así que punto para nuestra invitada! Alba Farelo, el nombre que se esconde detrás de la cantante, ha explicado que en su casa se escucha este tipo de música, que en su familia son mucho de "reggae o salsa", y dice que le "gustan grupos antiguos y colombianos".

Aunque Bad Gyal también está al día, ha reconocido a la primera a Ozuna y su éxito 'El Farsante', dice que descubre nuevas canciones y artistas a través de YouTube, sobre todo de dancehall y música jamaicana, que son sus inspiraciones. Y le encanta estar tan actualizada que le ha costado reconocer el hit 'Aserejé', una canción que explica que "cantaba delante de la tele" cuando era una niña. En un momento, el plató de 'yu Music' se ha convertido en una verbena, recordando 'La Bomba' o 'Papichulo', que Bad Gyal explica "se la cantaba a mi padre".

Y la fiesta ha seguido con Nathy Peluso, a la que ha reconocido aunque ha explicado que "Soy muy inexperta en este tipo de sonido".

Tras divertirnos con 'Adivina la canción', hablamos con Alba Farelo sobre su último lanzamiento: 'Blin Blin', un tema con Juanka. La cantante ha confesado que le encanta colaborar con artistas puertorriqueños porque considera que "No se podría hacer reguetón en ningún sitio del mundo si Puerto Rico desapareciera".

La canción ha sido producida por El Guincho, al que "hace unos años que lo conozco y que he trabajo con él", y el resultado "Es un tema que no te incita a hacer melodía", como ella misma define y que está arrasando en la red.

Bad Gyal explica que con 'Blin Blin' ha querido arriesgar: "Me gusta probar nuevos registros, ponerme a mí misma en otros sitios". Y este "es un registro muy diferente al mío" dice, pero ya va por el camino de convertirse en un nuevo hit.

La canción viene acompañada de un explosivo videoclip, en el que la artista aparece con mucho oro porque confiesa que le encanta "todo lo que brilla".

Uno de los videoclips más calientes de Bad Gyal es 'Aprendiendo El Sexo', donde aparece en un hotel de lujo, dentro de un jacuzzi y jugueteando con un hombre. La artista explica que todo "era real" y que "nos grabamos nosotros".

Y es que la cantante ha roto con los estereotipos de género a través de su música, en la que habla sin tapujos. "Puedes parecer la más muñeca y no significa que tengas un pelo de tonta o de inocente", reivindica y añade que "Cada mujer exteriormente se expresa como quiere y saca lo que tiene dentro como quiere" porque tiene claro que "no hay normas". Sin embargo, también explica que con sus canciones "muchos hombres se sienten intimidados", ya que "sigue habiendo ese rechazo a que una mujer se exprese así".

Por otro lado, Bad Gyal explica que ella se expresa "así porque soy así", y aclara que "No lo hago porque nadie me obligue". Y es que la artista defiende un mundo "Sin tabú y prejuicios".

Antes de despedirnos de Bad Gyal, ¡nos regala una actuación en directo!

BNET

Seguimos con más buen rollo en yu Music, ¡llega Bnet! Nos trae la emotiva historia de un joven de Chile, que empezó a rapear en el transporte público de una pequeña ciudad chilena y ahora está en la misma liga que él, pero en su país natal, y se dedica a esto profesionalmente.

Además, el rapero nos trae recomendaciones musicales, con unos sorprendentes artistas y sus canciones favoritas del momento. Y, antes de despedirnos, queremos poner a prueba a Bnet mientras Delaporte le lanza algunas palabras. ¡Alucinante!

