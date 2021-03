yu No te pierdas nada | Con Asha | #yuAsha

YLENIA ABRE SU CONSULTORIO PARTICULAR

Una persona que no puede hacerte la bomba de humo porque ella misma ha inventado su propia manera de despedirse... ¡Hasta nunqui! Recibimos a Ylenia Santana, nuestra diosa de la sabiduría.

"¿Cómo hago para quererme yo mismo tal y como soy?", pregunta un joven. "La inseguridad está presente en la vida de muchas personas, me incluyo. Entonces, tú te tienes que enfocar en tus virtudes, no en tus defectos. Primero enamórate de tus virtudes y eso hará que poco a poco puedas ir quitándote los defectos que crees que tienes", le dice Ylenia, que sabe bien lo difícil que es valorarse a uno mismo. "Yo puedo estar en el 10 o el 0. Yo soy muy de extremos, a veces digo es que 'soy la ostia' y otras veces solo veo lo malo y estoy a 0", reconoce.

¿Sobre perdonar los cuernos, qué nos puede decir? "Yo le diría hasta nunqui", dice muy convencida. ¿Y alguna vez se ha puesto celosa por un 'me gusta' en las redes? "Ojos que no ven, corazón que no siente, pero si ya él es así desde un principio, hay que aceptarlo como es", aconseja.

Ya sabes, si quieres pedirle consejo a Ylenia... ¡Mensaje, vídeo o nota de voz al número 662 250 950!

ASHA PRESENTA SU TEMA 'PASAPORTE'

La cantante, de origen marroquí, despega ahora su carrera musical en solitario, pero lo cierto es que ha compuesto temas que han sido número 1 en España, como el 'Ya no quiero ná' de Lola Índigo o 'Booty' de C. Tangana y Becky G.

Para crear estos temas, Asha nos cuenta que las discográficas los reclutan para una especie de "campamentos". "Llaman a compositores y hacen un campamento de composición, escribimos muchas canciones para aun artista, el que nos digan", explica.

"La de Booty surgió porque el manager de Becky G me contestó por Instagram a un mensaje, quedé con el y le gustó pero no pasó nada, y a los dos años, me contactó, me dijo que Becky estaba en Madrid con C. Tangana y que necesitaban una compositora ya y dije 'aquí estoy'", cuenta la joven, que trabajó mano a mano en el estudio con Danna Paola para 'Oye Pablo', Lola Índigo... "El artista en el estudio se enamora de la canción, no es como si le mandan muchas canciones".

La artista acaba de presentar su tema 'Pasaporte', pero desde hace años tuvo claro que quería dedicarse a la música, aunque vino a estudiar a España a una escuela de negocios. "El primer año ya dije 'esto no es lo que quiero', pero no les podía decir a mis padres que lo quería dejar. Entré en clubs de música y un día un productor estaba ahí", cuenta sobre los inicios en el mundo de la composición.

Además Asha es la compostoria de la canción que cantó Soleá y que nos representó en Eurovisión Junior. "Era tan pequeña, tenía tanta energía, con seguridad... La vi y dije 'vaya estrella'", cuenta.

FOX Y POR UN BIZUM

¡Recibimos a Fox! El colaborador, que tiene un fan en la Gran Vía al que necesitamos localizar, nos trae Por un Bizum, el mejor concurso de la radio difusión española. ¿Qué es mejor, Gambito de Dama o Gambita a la plancha?

👉 Puedes ver a Fox en el minuto 50:

LORENA CASTELL Y SU MUNDO RANDOM

¡Se viene Lorena Castell! La colaboradora nos cuenta que estuvo en Milán el fin de semana, pero eso no es lo importante. Lo importante es saber qué pasa cuando te tragas un chicle, o cuanto Omega 3 hay que comer para dormir mejor...

👉 Puedes ver a Lorena Castell en el minuto 1:00:

SERGIO BEZOS TRAE NUEVO REPORTAJE

Cerramos el yu del martes con Sergio Bezos y su "prestigio" universitario. Bezos sale a la calle micrófono en mano a preguntar sobre el estudio que dice que tener estudios alarga la vida de las personas. ¿Cuándo cree la gente va a morir?

Puedes ver a Sergio Bezos en el minuto 1:22

Recuerda, puedes ver a yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.