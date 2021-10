¿Quiénes son los invitados de 'yu, No te pierdas nada' y 'yu Music' esta semana?

Ana Morgade y Victoria Martín, presentadora de 'yu, No te pierdas nada' de lunes a jueves // Europa FM

¡No nos hemos ido de puente! yu, No te pierdas nada no descansa y este lunes también hay programa. (El martes 12 no, que es fiesta nacional...)

Julia Medina es abre la semana visitando el parquecito para presentar Epicentro, su segundo disco desde que salió de Operación Triunfo. La gaditana es la invitada este lunes 11, en el que Ana Morgade y Victoria Martín reciben la visita de La gata de Schrodinger y Lorena Castell. Cualquiera diría que el 11 de octubre es el Día de la niña...

El miércoles 13 sigue la música de la mano de Angy Fernández y Daniel Diges, que presentan el musical Kinky Boots, del dicen llega para abrir mentes y explicar a la gente que hay que respetar y amar, sobre todo amar. Con ellos estará nuestro psicólogo Jesús Linares.

Y música también el jueves 14 con Alba Reig; Sonia Gómez y Tamara Nsue, integrantes de Sweet California.

El equipo yuser de la semana

, protagonistas de la serie, se encargan de despedir la semana con su visita al parquecito de Alberto Casado y Rober Bodegas. Los viernestiene un punto más canallita con

Si el lunes, Ana Morgade y Victoria Martín reciben a La gata de Schrodinger y Lorena Castell, el miércoles estarán en el estudio Jesús Linares Rizha, Inés Bárcenas, Dario MH y Kapo 013.

Lorena Castell vuelve el jueves coincidiendo con Pantomima Full y Fox. Y el viernes, la visita será de Raquel Mascaraque, Hurona Rolera y Roi Méndez.

Doble entrevista en 'yu Music'

La semana termina a lo grande gracias a yu Music. Lorena Castell y Bnet tienen doble visita este domingo 17 de octubre.

Los chicos de La La Love You visitan el parquecito para presentar Big Bang, el single que lanzaron el 30 de septiembre con Delaporte, y también lo hace el reguetonero puertorriqueño Justin Quiles, que este mes lanza su disco La última promesa.

Lo dicho... sin puente y cargaditos de buena música.

¡Recuerda! yu, No te pierdas nada se emite de lunes a viernes, de 17:00 a 19:00 horas, y yu Music es los domingos a las 19:00 horas.