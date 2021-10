Sweet California: "Muchas veces somos unas muñequitas maquilladas pero por dentro nos sentimos sin vida"

¡Empezamos la semana en Cuerpos especiales con la mejor música! Nos visitan las chicas de Sweet California para presentarnos Bet on me, su nuevo temazo.

Sweet California visita Cuerpos especiales para presentarnos Bet on me, su nuevo single. Un temazo con un videoclip de lo más impactante con el que las chicas quieren resaltar que a veces intentamos maquillar la realidad de cómo nos sentimos para que todo parezca perfecto bajo un filtro, de cara a los demás. "Nosotras mismas nos obligamos a estar siempre bien, siempre guapas y siempre perfectas... pero eso es un mundo de fantasía", explicaron en la presentación del vídeo.

"A veces, todos vivimos en una eterna felicidad fingida cuando en muchas ocasiones por dentro nos sentimos sin vida. Deberíamos aprender a decir sin miedo que no estamos bien en lugar de maquillar nuestros sentimientos o nuestro estado mental", añaden.

Reivindican la importancia de la salud mental

Lo más importante de Bet on me es la letra, que trata sobre salud mental, algo sobre lo que han querido cantar desde hace mucho tiempo. "Ahora es el momento. Nos sentimos súper identificadas con la letra. Pero hemos estado durante una época de nuestra carrera que hemos estado 'limitadillas' y no podíamos hablar sobre ciertas cosas. Pero ahora que podemos hablar de lo que queramos, creemos que era el momento", asegura Alba.

"Es súper importante normalizar ir al psicólogo. Seamos realistas: todo el mundo debería ir al psicólogo y no debería ser un privilegio", añaden.

También nos hablan sobre el simbolismo del videoclip, donde aparecen muertas pero a su vez son ellas mismas las que maquillan a sus propios cadáveres: "Muchas veces estás maquillada y haces tu vida de una manera normal y realmente te sientes por dentro podrida, que no eres tú. Te sientes una muñequita que está maquillada pero que no eres tú. Es la sensación de no sentirse viva".

Las chicas de Sweet California decidieron cambiar su equipo para iniciar una nueva etapa en la que se sienten mucho más liberadas y en la que pueden hablar de lo que quieran. Sobre los temas que recibieron, nos confiesan que les llegaron más de 300, muchos de ellos de compositoras y productoras.

"Del 90% de lo que escogimos estaba compuesto y producido por mujeres. A su vez nos dimos cuenta de que antes esas canciones estaban filtradas por hombres y solo nos llegaban canciones de nombres", explican.

Por último, le hacemos un 'jueguecito' al más puro estilo Loka: "¿Quién se pone más faltona cuando está de fiesta?", ¿Quién creéis que es más desordenado, Eva o Iggy?" o "¿Quién ganaría una pelea física?"

