Beatriz Luengo, Lorena Castell y el futuro tatuaje de JJ Vaquero, lo mejor de 'yu, no te pierdas nada' (12/11/2019)

¡Arranca el martes en 'yu, no te pierdas nada'! Después de la dimisión de Albert Rivera, el equipo está más protestón que nunca, con Ana Morgade y Pablo Ibarburu al mando. JJ Vaquero viene a hacer sus cositas, Lorena Castell trae sus cosas random, Fox presenta su concurso ' Por un Euro ' y Roi Méndez hará -o no- su sección. ¡Y ojo que hoy nos visita Beatriz Luengo !

Beatriz Luengo en 'yu, no te pierdas nada' / Vodafone yu

Ana Morgade está flipando con la nueva aplicación capaz de interpretar los mensajes y decirte si tu interlocutor está coqueteando contigo o no, 'Mei'. Pero para Morgade lo que sería realmente necesario es una aplicación que nos diga si habrá elecciones OTRA VEZ o no... ¡Primera necesidad!

Beatriz Luengo nos presenta 'El despertar de las musas', un libro de ilustraciones que cuenta las historias de grandes creadoras y personalidades que no fueron tan reconocidas como los hombres que tenían al lado. "La historia de Gala y Dalí, por ejemplo", cuenta la artista. "Lo que más me gusta es que la gente googlee las historias, estas mujeres no tuvieron reconocimiento y se lo merecen", explica.

"Ahora estoy con música a full", nos adelanta la cantante, con la que además charlamos sobre la necesidad de componer canciones con pseudónimo, ya que parece que la industria no acepta de la misma manera los temas firmados por mujeres que por hombres. Ejem, ejem...

Sergio Bezos se encarga de hacer la entrevista en prácticas, una locura transitoria que nos da mucha risa... ¡Y mucha vergüenza ajena!

Lorena Castell nos trae sus cositas random y hoy toca un tema que está muy de moda: tomar el sol con el ano al aire. Sí, sí, como lo lees. Si hace unos años lo más top era el blanqueamiento de ano, ahora la moda es llevarlo moreno. ¿Cómo te quedas? Porque nosotros estamos flipando.

Recibimos a una persona que, con la cantidad de tiempo que lleva aquí, todavía no se ha saltado la ley. ¿Será hoy el día que Fox acabe en la cárcel por someter a la gente de la calle al mejor -o peor- concurso de la radio difusión española? ¡Dentro 'Por Un Euro'!

J.J Vaquero viene con un globo de helio porque va a cumplir el reto de la semana pasada: se tatuará el check de verificación de Twitter en una nalga porque ha conseguido superar los 100.000 seguidores en Twitter. ¡Pero está enamorgado e igual no puede cumplir la promesa! Claro, como estábamos en campaña...

Roi Méndez y Pablo González Batista vienen a presentar el Vodafone YU Music Talent, un concurso musical que es "como un OT pero de Vodafone". Buscamos a la mejor banda o artista emergente así que si tienes una canción o un tema pronto... ¡Envíanoslo y prueba suerte!

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM