Blon visita yu, No te pierdas nada

¡De Quantum Fracture hay que fiarse porque es más infalible que Yahoo respuestas! El youtuber nos habla de la Cumbre del Clima y los acuerdos a los que se ha llegado, pero antes analizamos qué hay detrás del cambio climático y cuáles son las evidencias científicas que lo mantienen. Aun así, siempre hay negacionistas... ¡Son como una plaga!

A Blon lo llaman "el rey sin corona", un nombre artístico con el que está cómodo pero que el músico no descarta que evolucione. "Es una forma romántica de llamarme perdedor, el romantizar la derrota. He estado en muchas finales nacionales de Batallas de Gallos pero nunca he llegado a ganar, he sido segundo, tercero, cuarto", asegura el joven, al que los títulos no le hacen justicia. ¡Charlamos con él de su poemario 'El castigo de Sísifo' y con Kapo013, compañero de freestyle!

Con Samantha Hudson en yu, No te pierdas nada nos ponemos serias pero no tanto. Nuestra reina de las tendencias acaba de protagonizar un reportaje para la revista Sanghai que le ha hecho sentirse como "una supermodelo". "Siempre quise ser Sharpey Evans de High School Musical, ayer lo pensé y en realidad lo he conseguido", celebra la joven, con la que analizamos el movimiento Bimbo y sus reivindicaciones.

Terminamos con Fox, que se ha pasado por la Exposición de Lego en Madrid, la mayor exposición en Europa construida con estas piezas.

