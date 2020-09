Daniel Grao, Melías Jesús, Willy Bárcenas, Joaquín Reyes y más en 'yu, no te pierdas nada' (28/09/2020)

Después de repasar las novedades del mundo del artístico y la farándula, donde no hemos podido evitar comentar la tarta de croquetas que le han regalado las amigas de Rosalía a la cantante por su 27 cumpleaños, recibimos a Willy Bárcenas, que tiene novedades musicales entre manos. Taburete estrena en dos días el segundo single de su nuevo disco, 'El último Baile', que Willy nos cuenta que es "la historia de un boxeador que no gana nunca".

Willy Bárcenas ha convencido a El Dioni de Camela para irse a jugar una partidita a los bolos para su tercer reportaje en yu... ¿Quién ganará? "Bueno, ni mal ni bien, distinto", dice Dioni sobre los lanzamientos del cantante de Taburete.

"El futuro del virus depende de tu pleno", le dice Bárcenas a Willy antes de su primera -y desastrosa- tirada... ¡En la que no derribó ni un bolo!

"Yo nada más que hago una comida al día", confiesa El Dioni, que dice que se levanta todos los días a las 3 de la tarde, desayuna un vaso de leche con galletas y luego se pone a hacer ejercicio. ¡Muy fuerte!

Y como los bolos parece que no son lo suyo... ¡Bárcenas le hace un mini test de curiosidades al cantante de 'Cuando Zarpa el Amor'! ¿Qué comida se le da bien cocinar?, ¿un libro que haya dejado a medias? ¡El Dioni responde!

👉 Puedes ver a Willy Bárcenas en el minuto 10:

Daniel Grao y Melías Jesús se vienen al parquecito de yu a contarnos los secretos de su serie 'HIT', que lo ha petado en TVE con la emisión de su primer episodio.

La serie cuenta los pormenores de los institutos españoles desde una perspectiva realista. Drogas, adicciones al porno, al teléfono, menudeo, bullying... "Me preguntaban si la serie "es un poco Merlí" y que va, es más como Hermano Mayor", dice Grao.

"Le da por meterse en la vida de los demás", cuenta Melías, que es uno de los alumnos problemáticos del profesor Hit. "Se supone que es un crack que da conferencias, y como no puede ser profesor, le piden que vaya al instituto a dar sus métodos. Lo divertido es que le vamos viendo a él también sus fisuras", cuenta.

¿Se ha inspirado Melías en sus vivencias reales en clase para crear su personaje? "Es cierto que todas las cosas las he vivido. Es un inmigrante, me asemejo mucho con él. Yo sí que me he adaptado a venir aquí, pero Jaco, el personaje, no", cuenta. "He visto críticas que decían que el fuego de los coches era de mentira pero no, era real, nos apartaron a los actores y todo", asegura.

👉 Puedes ver a Daniel Grao y Melías Jesús en el minuto 25:

Terminamos la entrevista con la aparición de Ventura y su test para descubrir qué generación es mejor. ¿Superará el alumno al maestro? Lo descubrimos... ¿Creen en los sobrenatural?, ¿cuántos segundos como máximo puede tener un vídeo de TikTok?

¡Se viene Joaquín Reyes a yu, no te pierdas nada! El humorista se ha traído debajo del brazo a una de las artistas más top del mundo latino: Karol G.

La cantante nos cuenta que estuvo confinada con el covid-19 y que siempre que se medía la fiebre tenía 39 o 40º. "Nosotros es que estamos a fuego siempre. Para un reggaetonero solo es fiebre a partir de 50º", desvela.

Lo ciertos que la cantante tiene muy claro que "un amigo es RRReal para toda la vida", y es que entre los latinos hay mucha comunidad. "Annuel y yo nos conocimos en una party. Nosotros vamos siempre a un club de lectores y nos conocimos ahí. Estábamos los dos leyendo 'El guardián entre el Centeno'", cuenta.

La Tusa ha cumplido un billón de reproducciones y Karol G lo ha celebrado por todo lo alto. Además de champán y caviar... "Tenemos un sidrero, un Asturiano que nos escancia sidra". "Quiero volver a repetir este éxito, pero como no sé como se hizo, y he llamado a Nicki Minaj a ver si sale algo".

¿Y qué es la TUSA para la gente que no lo sepa? "Es el mal de amor, es una palabra colombiana. Y ahora voy a hacer una canción que se llama 'Tolva'", dice pocos segundos antes de recitarla. "Es una zarzuela, a Annuel y a mi nos gusta mucho, pero queremos darle un toque nuevo".

"A Rosalía la tengo bloqueada. Decía que le copiaba las uñas, los videoclips... Se puso brava, pero la bloqueé", confiesa sobre esa comentada enemistad entre artistas.

¡Abrimos la sección TikTok Monsters! Recibimos a Hugo y Oscar, dos tiktokers gemelos que se vienen a yu a contarnos porqué lo petan tanto en la red social de moda.

"Llegué a los 10 millones de seguidores y me teñí de rubio, me quedaba fatal y me puse verde", cuenta. ¿Están pensando en su carrera por individual?, ¿o se ponen de acuerdo para todos los vídeos?

"Llevamos ya dos años con las redes y cuesta mucho llegar a dos millones de seguidores", comentan. ¡Si es que uno de sus éxitos es hacer vídeos de cebo para que la gente pinche en Youtube luego!

¿Graban muchos contenidos de gemelos? "Muchas veces sí, vamos vestidos iguales", ¿Y han vetado algo? "Sí, también". "Tenemos una cuenta de Facebook donde no tenemos seguidores y cuando algún video no nos gusta lo subimos ahí", confiesan.

¿Y se pican contra otros gemelos? Las Twin Melody, por ejemplo... "No, pero nos inspiramos. Vemos algo y decimos 'pues vamos a hacerlo'". Está claro que ellos se encargan de hacer todo el contenido... ¿De donde sacan las ideas? "No tenemos ningún borrador, vamos día a día. Cuando estamos sin ideas sacamos a mamá, que abra el horno y se ponga a bailar".

👉 Puedes ver a los gemelos Hugo y Oscar en el minuto 1:10:

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.