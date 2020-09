Omar Montes, Joaquín Reyes, Willy Bárcenas, Giulia Pompeino y más en 'yu, no te pierdas nada' (21/09/2020)

Willy Bárcenas nos trae la historia de nuestro Macauly Culkin particular: Víctor Elías. "En reportaje de hoy no se habla nada de Taburete. El tema es Víctor Elías, que era Guille de Los Serrano, y aunque ha evolucionado y toca con nosotros se ha quedado atrapado un poco en el personaje de Guille. "No ha despertado todavía del sueño de Resines", bromea Pantomima.

Lo cierto es que Los Serrano se ha convertido en una de esas series de culto que el público no olvida, y volver a ver a sus protagonistas trae una nostalgia increíble. "Fran Perea y yo nunca dejamos de ser hermanos. Fuimos a Serbia a tocar, allí siguen viendo Los Serrano", desvela antes de abrirnos la puerta de su nevera, el sitio clave para conocer de verdad a alguien.

¿Volverá algún día la serie que le dio la fama? Ahora que regresan Los Hombres de Paco, Física o Química... ¡Se lo tenemos que preguntar! "Me presenté al casting de Los Serrano 2 y me dijeron que no daba el perfil", reconoce.

El cantante Omar Montes estrenó con RVFV 'No puedo amar', un nuevo tema que llegó con una promoción un poco polémica: la "filtración" de un vídeo fake de una pelea callejera que no resultó ser real. "Filtraron un cachito del vídeo, que era una pelea, y las tuve que eliminar del vídeo", reconoce.

"Ya tenía yo ganas de hacer un vídeo con fuego porque en España siempre hacemos lo mismo, con una casa, coches y chicas, pero quería pasar al siguiente nivel y hacer una trama. Es un vídeo conceptual, en mi cabeza era mucho peor. En el vídeo original había niños jugando a la piñata con señores colgados", explica. "Vi a Rosalía en su último vídeo con niños, y dije pues yo demonios".

"Cuando conocí a Ainoha Arteta y me cantó me gustó, ahora me la pongo a veces por la noche para influenciarme. Últimamente estoy cogiendo mucho de artistas sudamericanos. Probablemente mi próxima canción tenga toquecillos africanos, me gusta mezclar cosas", dice. "Ayax y Prox ya no me invitan a sus fiestas y Natos y Waor no me cogen el teléfono porque me he quitado el autotune", dice. "Estoy dejando muchos amigos atrás por cantar bien", bromea.

Su tema 'Prendío' con Daviles de Novelda también lo ha petado bastante, y es que esto de las colaboraciones es toda una estrategia de éxito. "A los latinos les funciona juntarse 3 o 4, nosotros nos juntamos también pero es más difícil". ¿Nuestra solución? ¡Buscarle nosotros mismos un featuring! Ventura sale a la calle para buscar al afortund@.... ¿Lo conseguirá?

¡Aterriza Joaquín Reyes en 'yu, no te pierdas nada'! El humorista se transforma hoy en Kanye West, un auténtico mito de la música. "Cada vez voy más a trompicones por la vida, pero he tenido revelaciones muy tochas a nivel místico. Yo hablo con Dios", dice. "Lo hago prácticamente todas las tardes". Si es que ya sabíamos que Kanye West tenía conexión directa con "el más allá", lo dijo él mismo en su polémico mitin de hace unos meses.

"Lo que me saca un poquito de quicio es que Dios no tiene una conversación muy buena. Él es muy de tópicos, siempre dice lo de 'cada persona es un mundo' o 'para gustos los colores'", cuenta.

"Lo que le hice a Taylor en los Grammy fue una orden de Dios, que tiene un humor muy particular", dice. "También me pidió que mease en un Grammy mío". Wow!"Lo que pasó que fue que abrí la tapa del váter y estaba ahí el Grammy, no iba a cortar el chorro como si fuera una manguera", cuenta. "Sí, oriné el Grammy, pero no le vino mal, es como un baño de oro, se quedó más lustrado".

¡Recibimos a Giulia Pompeino y su perrito Ralph! La Tiktoker se sienta en el banquillo de yu para decir "holo cocodrolo" a todos los yusers. ¡Tiene 3,7 millones de seguidores! "Los haters me dicen que deje de vivir de mi perro", dice. "El contenido el diferente para cada plataforma. Youtube es mi asignatura pendiente, soy menos constante".

En su perfil de Instagram dice que sabe hablar balleno... ¡Así que tiene que demostrárnoslo! ¡Y tampoco queremos que se vaya sin recomendarnos alguna cuenta quien seguir en TikTok! "Soy muy fan de Will Smith y Jason Derulo", asegura.



