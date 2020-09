Willy Bárcenas se cuela en casa de Víctor Elías: "Fui al casting de 'Los Serrano 2' y me dijeron que no daba el perfil"

Willy Bárcenas nos trae la historia de nuestro Macauly Culkin particular: Víctor Elías. "En reportaje de hoy no se habla nada de Taburete. El tema es Víctor Elías, que era Guille de Los Serrano , y aunque ha evolucionado y toca con nosotros se ha quedado atrapado un poco en el personaje de Guille", dice Willy. "No ha despertado todavía del sueño de Resines", bromea Pantomima.

"Ya no quedan series de familia", dice Víctor Elías, que no supera su etapa en la ficción de Antonio Resines y Belén Rueda. Willy Bárcenas ha querido pasarse por su casa para ver cómo está después de tantos años. "El final fue malo, yo me he dedicado a la música, toco con los pijos estos de Taburete", dice el actor, que asegura que su grupo Santa Justa Klan ha sido de lo mejor que le ha pasado en la vida. "Era la época en la que se vendían discos, ahora Natalia ya es madre, ha cambiado todo mucho", dice entre lágrimas.

Lo cierto es que Los Serrano se ha convertido en una de esas series de culto que el público no olvida, y volver a ver a sus protagonistas trae una nostalgia increíble. "Fran Perea y yo nunca dejamos de ser hermanos. Fuimos a Serbia a tocar, allí siguen viendo Los Serrano", desvela antes de abrirnos la puerta de su nevera, el sitio clave para conocer de verdad a alguien.

¿Volverá algún día la serie? Ahora que regresan Los Hombres de Paco, Física o Química... ¡Se lo tenemos que preguntar! "Me presenté al casting de Los Serrano 2 y me dijeron que no daba el perfil", reconoce.

👉 Puedes ver a Willy Bárcenas y Víctor Elías en el minuto 00:20:

