Desirée Vila, Joaquín Reyes, Andrea Compton, Alaska y Marta Vaquerizo en 'yu, no te pierdas nada' (5/04/2020)

¡¡Locura lo de ayer en MasterChef!! Empezamos el programa hablando de Saray, la concursante del talent show de cocina que fue expulsada por poner encima del plato a una perdiz sin desplumar. ¡Fue épico! Además, el COVID19 ha obligado a cambiar los guiones de muchas series y pelis en las que los actores no podrán besarse ni abrazarse... ¡Qué fuerte!

Uno de los rostros del mundo libre, una de las pocas personas que tiene un botón rojo en casa... ¡Es Donald Trump! Joaquín Reyes se transforma en el presidente de Estados Unidos.

A pesar de tener mucha manía a los latinos... ¡Habla muy bien español, quién lo diría! ¿Y lo de no poder ir a la peluquería?, ¿cómo lo lleva? "Mi pelo no existe realmente, es como un filtro de Instagram, no necesita mantenimiento, llevo un croma en la cabeza. Boris Johnson también, pero fue hace poco. Le pasé yo el filtro", nos explica.

"Le mando un beso para él, que se ha recuperado, y otro para Kim Jong Un. Tenemos un grupo de WhatsApp, 'los tíos cojonudos', a Merlos lo hemos metido hace poco", reconoce. ¿Y el confinamiento con Melania, se le está haciendo cuesta arriba? Seguro que a ella también... "Estoy con ella y con todos sus dobles, ya no sé cuál Melania es la buena".

¿Y tiene muchos ataques de ira?, ¿ha roto algo en La Casa Blanca? ¡Se lo preguntamos!

Ana Cardo necesita un compi trueno. Tiene miedo a que se le metan un par de hormigas en el oído por la noche y claro, sea quedado un pelón trastornada de tantas pesadillas...

¡Conectamos con Desirée Vila! La deportista de élite está todavía confinada en casa y este lunes volverá a los entrenamientos. "La prótesis que uso para correr no tiene para carretera, solo para pista", nos explica.

"Pedí una bicicleta olímpica para que me trajeran a casa y es lo que he utilizado". ¡Ha sido capaz de adaptarse a las necesidades!

Entrenaba para los juegos de Tokio, y ahora que no hay competiciones... "No creo ni que se hagan en 2021, los Juegos Olímpicos. Tengo que mantener el peso para no perder la forma". Pero cuidadín porque estando en casa es difícil... ¿Ha caído en la repostería de cuarentena?, ¿se ha lanzado a hacer bizcochos? "No puedo coger peso porque si no no me entra la prótesis, los paralímpicos tenemos que tener mucho más cuidado de lo normal". "No me puedo permitir engordar 3 kilos, la prótesis cuesta 70.000 euros. He engordado un kilo y medio y la noto apretada, si cojo 3 no me entra".

En su Instagram ha puesto en marcha 'La Cuarentena Show', donde aprovecha para conocer las historias de otros deportistas, porque cada deportista es un mundo. "Hola, soy Desiré y me falta un pié". Así se presenta la deportista al inicio de sus entrevistas.

"La prótesis es inteligente, se puede cargar, se puede mojar, tiene una app y diferentes modos, como el modo bici", cuenta. "Un día estaba con mi novio en bici y me quedé sin batería en el móvil, así que la instalé en el suyo, y ahora puede controlar mi pierna". ¡Qué fuerte!

En su libro 'Lo único que incurable son las ganas de vivir' intenta transmitir esa energía que la caracteriza y espera que sus historia pueda ayudar a otros afectados. ¡Bravo!

Si no lo ha visto es que no está en ninguna plataforma. ¡Andrea Compton nos trae las novedades más calentitas! Hunters en Hbo, última hora de la saga Star Wars...

¡¡Vuelven Alaska y Marta!! Conectamos con las amigas de lo surrealista, que han estado desaparecidas esta cuarentena... "Yo no soy de las que está desesperada por salir, cada vez que veo gente en la calle se me hace un mundo. No tengo ningunas ganas de volver", explica Alaska.

"Yo tengo ganas de de cachondeo, lo de salir a la calle me da igual", dice Marta.

