Gonzo: "Cuando pusimos un pie en la calle nos olvidamos de aplaudir, se acabó el heroísmo y ahora viene el mal rollismo"

Se acabó ya la época de zascas en el micro de El Intermedio o Caiga Quien Caiga... ¡Es hora de hacer periodismo serio! "Aunque no me importa caer bien, porque un periodista necesita que confíen en él", asegura. "Me enseñaron que cayendo bien se consiguen más cosas que cayendo mal".

Este domingo Gonzo estrena en laSexta la nueva temporada de Salvados, donde tocarán el tema de la sanidad y la atención primaria durante la pandemia. "Intentamos hacer un dibujo de estos meses y porqué la Sanidad de Madrid no ha dado para atender lo que se necesitaba", explica.

"El aplauso de las 8 nos sirvió más a nosotros que a los sanitarios, se acabó el heroísmo y ahora viene el mal rollismo, cuando pusimos un pie en la calle nos olvidamos de aplaudir", reconoce Gonzo.

"Y cuando no te cogen el teléfono no te preguntas porqué tienen solo dos líneas de teléfono en un centro que atiende a 29.000 personas, piensas 'tú eres un vago que no me quieres atender'", cuenta el periodista sobre los centros de atención primaria, donde incluso han hecho pintadas contra los médicos y sanitarios.

"Hemos llevado a la Ministra Yolanda Díaz a conocer historias de gente que se ha quedado sin trabajo por la pandemia", desvela Gonzo, algo que se ha visto muy contadas veces en televisión, por no decir nunca.

¿Qué le pasó con Esperanza Aguirre?, ¿por qué no le quiso responder? "Me gustaría mandarle un saludo porque su marido está malito de salud", dice Gonzo. "Ella es la Esperanza de siempre, no pierde facultades, embarra un poco el terreno de juego". ¡Solo le podían hacer tres preguntas!

Además Gonzo ha escrito el libro 'Mis Fronteras', donde ha recordado lo mejor y lo peor de los viajes que hizo con el Intermedio. Gaza, Bangladesh... "Son sitios para flipar".

Para terminar la entrevista Sergio Bezos somete a Gonzo a un test muy muy particular... ¿Ozuna o Bin Laden?, ¿qué es lo primero que hace al despertarse? "Cagarme en la p*** porque no puedo dormir más".

