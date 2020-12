Henar Álvarez enseña a perrear a Rober Bodegas en 'yu, No te pierdas nada' junto a El Cejas, Arkano y más (2/12/2020)

¡Le das un cuchillo de mantequilla y lo usa como una navaja! El Cejas se sienta en yu presumiendo de riñonera y contándonos que ha caído en la trampa del Black Friday. "Soy una víctima del capitalismo", se sincera.

Cejas nos cuenta que ha salido a la calle para preguntarles a los jóvenes si se sienten más solos con esto del confinamiento, las restricciones de movilidad y todo eso. ¿Qué piensan del 'compañero de mimos' que han aprobado en Bélgica? "Convivir con una persona mucho tiempo también cansa", dice un chaval. ¿Tienen grupos muy numerosos de amigos?, ¿cuándo fue la última vez que quedaron con alguien?

Henar Álvarez ha escrito su primer libro en forma de cómic y la acogida del público no ha podido ser mejor. "Va de una chica que después de ser madre tiene la fantasía de que su novio le mame los pechos y el marido no lo quiere hacer", explica. ¿Será que el marido toma leche de almendras? "Al final ella acaba liada con un compañero de trabajo que sí que cumple sus deseos", cuenta. Y cuidado porque el cómic acaba de salir... ¡Pero ya han comprado los derechos para convertirlo en una serie! "Sí, estoy flipando, las cosas como son", reconoce.

La ilustradora del cómic es Ana Mushell... ¿La tenía fichada desde el principio? "La conocía de Instagram y cuando empecé el libro necesitaba una ilustradora elegante, que humanizase al personaje". Durante el confinamiento tuvieron un montón de charlas para definir el proyecto. "Me han ofrecido escribir mogollón de libros, pero de temas que no me apetecían", reconoce la guionista.

En la adaptación del libro a serie, ¿qué papel tendrá ella? "Soy la show runner, me encargaré de los guiones, decorados, vestuario, todo", cuenta. De hecho... "Ha habido muchas actrices que me han pedido hacer el papel protagonista", explica. ¿Se ha planteado ella ser la propia prota? "Sí, aunque bueno, primero hay que escribirla", cuenta.

Terminamos hablando de lo bien que se le da el perreo... ¡Hasta ha participado en competiciones! "El twerk tiene mucho de competición deportiva", explica Henar antes de darle a Rober Bodegas una mini clasecitas de twerking.

El siguiente en pasar por el parquecito este miércoles en Fox, que vuelve con 'Por un bizum', uno de los mejores concursos de la radiodifusión española. Qué es mejor... ¿Madona o Mercadona?

¡Un trío de cómicos reconocidos! Juan, Damián y Marron abren el "ratito de taberna" de yu, ese momento en el que todo vale para echarse unas risas.

El bebé de Ana Morgade ya tiene todo "el hardware formado" y ahora su objetivo es crecer. ¿Qué pasa? Que cada vez que el bebé se mueve Morgade se retuerce... ¡Y nunca se sabe dónde te puede pillar! "Es que es como un alien ahora", dicen las hormigas, que habían pensado que si hay alguna complicación... ¡Igual el bebé sale de cesárea, igual que en la famosa peli!

Juan Ibáñez nos cuenta se ha buscado en Google solo para saber si había alguna mala noticia... ¡Y ha flipado con lo que se ha encontrado! "En google sale una película que no he hecho, se llama 'Hotel' y dice que yo salgo en el reparto, vedla y así me decís si me encontráis", explica. "Está rodada en 2011 y en Barcelona y yo no recuerdo nada de eso", asegura. ¿Será que alguien se puede hacer pasar por él?

Hablamos también con Las Hormigas del acento británico, que aseguran que es "el más sexy del mundo". ¿Está la gente a favor?, ¿cuál es que más gusta en la calle?, ¿y a Las Hormigas? ¡Lo descubrimos!

¡El Bécquer de los 2000, la rima es lo suyo! Arkano, embajador de la Fundación Vodafone, nos habla de Youth4Good, el proyecto que busca iniciativas que ayuden a crear un mundo mejor. ¿Qué podemos hacer para bajar los índices de pobreza?, ¿por qué el 8% de los trabajadores son pobres? A día de hoy, tener un trabajo no garantiza nada...

