Henar Álvarez y la adaptación a serie de 'La Mala Leche': "Muchas actrices que me han pedido hacer el papel protagonista"

Guionista, cómica, escritora... ¡Y perrea que flipas! Recibimos a Henar Álvarez en 'yu, No te pierdas nada' para hablar de su primer libro 'La Mala Leche'.

Henar Álvarez ha escrito su primer libro en forma de cómic y la acogida del público no ha podido ser mejor. "Va de una chica que después de ser madre tiene la fantasía de que su novio le mame los pechos y el marido no lo quiere hacer", explica. ¿Será que el marido toma leche de almendras? "Al final ella acaba liada con un compañero de trabajo que sí que cumple sus deseos", cuenta.

Y cuidado porque el cómic acaba de salir... ¡Pero ya han comprado los derechos para convertirlo en una serie! "Sí, estoy flipando, las cosas como son", reconoce.

La ilustradora del cómic es Ana Mushell... ¿La tenía fichada desde el principio? "La conocía de Instagram y cuando empecé el libro necesitaba una ilustradora elegante, que humanizase al personaje". Durante el confinamiento tuvieron un montón de charlas para definir el proyecto. "Me han ofrecido escribir mogollón de libros, pero de temas que no me apetecían", reconoce la guionista.

La joven fue madre hace cuatro años y todas las anécdotas del libro son reales. "De hecho, me da pena, porque te veo embarazada y siempre les digo cosas para que salgan corriendo", bromea. "Es cierto que no se cuenta la parte más carnicera de la maternidad", explica Morgade.

Y cuidado porque su hijo es un auténtico terremoto... "En una de estas el niño se hizo caca en la piscina que llevamos a la playa y empezó a tirar cara como un mono", nos cuenta muerta de risa.

En la adaptación del libro a serie, ¿qué papel tendrá ella? "Soy la showrunner, me encargaré de los guiones, decorados, vestuario, todo", cuenta. De hecho... "Ha habido muchas actrices que me han pedido hacer el papel protagonista", explica. ¿Se ha planteado ella ser la propia prota? "Sí, aunque bueno, primero hay que escribirla".

Terminamos hablando de lo bien que se le da el perreo... ¡Hasta ha participado en competiciones! "El twerk tiene mucho de competición deportiva", explica Henar antes de darle a Rober Bodegas una mini clasecitas de twerking.

