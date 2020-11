Macarena Gómez, Arkano, Ventura, iLeoVlogs y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (27/11/2020)

¿Han hecho ya su lista de regalos los Pantomima para Papá Noel? Este año el tema de los aforos complica un poco la historia de los regalos para los mas pequeños... iLeoVlogs cree que este año hay que ponérselo fácil a Santa Claus pidiendo cosas que sean de proximidad, de producto local... ¿Y qué mejor lugar para encontrar tesoros que El Rastro de Madrid? ¡iLeovlogs visita el lugar!

¡Macarena Gómez, una actriz que te arregla cualquier película! La actriz estrena serie el próximo domingo en HBO, '30 Monedas', dirigida por Álex de la Iglesia.

La serie cuenta la historia de un pueblo donde nunca pasa nada... ¡Y de repente se desata el caos! "Las 30 monedas son las 30 monedas por las que Judas vendió a Jesucristo, y una aparece en Pedraza pero el Vaticano las quiere recuperar", adelanta.

Y claro, rodar en un pueblo así... ¡Tiene sus cosas! "Había dos ancianitas vestidas de negro en el pueblo y les pedían que se pusieran en el plano, lo hacían muy bien. Pedraza es un sitio maravilloso, había muchos figurantes de los pueblos aledaños", cuenta. "Es una película de terror y fantasía en un pueblo castellano, el engranaje entre fantasía y naturalismo te lo tragas, no te parece raro", explica.

Macarena García es muy conocida en nuestro país, pero jamás imaginó lo que le pasó en un pequeño pueblo de Japón. "Estuve el año pasado en un pueblo perdido de Japón, y fui a comprar un kimono, y me dice la chica... 'tú eres una actriz española', y había visto Musarañas", cuenta la actriz. "Fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida, pero luego me cobró el kimono". ¡Qué fuerte!

"Me he lanzado y me he agrandado la nariz". Eso fue lo que escribió en sus redes sociales para una campaña de publicidad... ¡Y se lo creyó todo el mundo! "Me llamó Loles León diciéndome 'pero qué has hecho'".

Para terminar la entrevista recibimos a Ventura, que esta vez se ha puesto su turbante de pitoniso para hacerle una tirada de Tarot en la que descubriremos qué le depara el futuro a Macarena. ¿Cuál será su próximo viaje?, ¿y su próximo curro?

Fox vuelve con su concurso 'A toda Mecha', en el que los Pantomima deberán adivinar qué canciones suenan si las reproducimos a velocidad 5G.

¿Puede que sea el único día que JJ Vaquero no vienen en chándal? El humorista nos habla de lo lista que es su mujer, que acierta siempre quiénes son los números desconocidos que le llaman por teléfono.

¡Terminamos con Arkano y la iniciativa Youth5Good de la Fundación Vodafone! El rapero nos habla del maltrato animal y todos los campos que abarca, desde los circos, hasta la industria alimentaria, textil... ¡Y el abandono! El año pasado se recogieron más de 300.000 animales de las calles.

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.