Inma Cuevas, Andrea Compton, iLeoVlogs, Arkano y mucho más en 'yu, No te pierdas nada' (12/02/2021)

Andrea Compton en 'yu, No te pierdas nada' / yu, No te pierdas nada

DE VIAJE A ANDORRA CON ILEOVLOGS

El youtuber iLeoVlogs ha visitado Andorra, un país del que se ha hablado mucho las últimas semanas. "Tiene impuestos diferentes a los de España y tiene restaurantes por todas partes, está orientado hacia el turismo y hay mucha oferta", cuenta. ¿Se habrá encontrado con El Rubius o alguno de los youtubers que han trasladado su residencia al país?

¿Cómo describirían Andorra sus habitantes? "Es bonito, tenemos montañas, hay cochazos...", dice un joven. "Lo mejor es la calidad de vida y lo peor es que nos conocemos todos", señala otro. ¿Están a favor de que se haga un aeropuerto?, ¿dónde se sale en Andorra?

"Conozco a WillyRex, es mi familia. Soy pariente de su mujer", asegura un joven. ¡¡Oh dios mío!! ¿¿Objetivo conseguido??, ¿¿nos dará alguna exclusiva?? ¡WillyRex acaba de ser padre!!

INMA CUEVAS PRESENTA 'LO QUE TÚ NOS DEJAS'

La actriz estrena el próximo jueves la obra de teatro 'Lo que tú nos dejas', un texto escrito por una periodista. "Es la historia de una madre que siente un vacío por su hijo y lo que hace es escribirle cartas, y en esas cartas repasa su vida. Habla de las segundas oportunidades de la vida", asegura. "Es una madre muy esperanzadora y muy vital".

"Siempre he creado los personajes sola en casa", dice la actriz, que ahora que está trabajando en este monólogo no le ha costado desarrollarlo. "Observarse a una misma desde fuera da bastante respeto". ¿Cómo lleva estar sola en el escenario? Además con un drama... "El termómetro ideal de los que han venido esta semana es que después les ha costado hablar".

"Hacer de mala es muy divertido, no era consciente hasta que hice este personaje", cuenta la actriz sobre su papel en Vis a Vis, una serie que le ha dado una de las anécdotas más locas que le han pasado en la vida. "Me llegó a pasar que una persona se me acercó en la calle a preguntarme cómo lo llevaba, lo de estar en la cárcel, y que ella estaba pasando por lo mismo y le quedaba poco para salir". ¡Alucina!

👉 Puedes ver a Inma Cuevas en el minuto 38:

EL MUNDO DE BEZOS

El siguiente que pasa por aquí este viernes es Sergio Bezos, que nos trae consejos locos para "no hacer nada". Sí, lo más surrealista que te puedes echar a la cara...

👉 Puedes ver a Sergio Bezos en el minuto 52:

ARKANO Y LAS INFIDELIDADES

Arkano está mejor que nunca. Sus seguidores de Instagram le hacen la sección... ¡Y no da a basto con tanto testimonio! Esta semana toca hablar de infidelidades y cuidado con la de anécdotas que le han contado... ¡Flipa!

👉 Puedes ver a Arkano en el minuto 1:06:

LAS RECOMENDACIONES DE ANDREA COMPTON

Andrea Compton nos trae sus recomendaciones para pasar un fin de semana sin levantarnos del sofá. En realidad, tal y como estamos con las restricciones, una sesión de cine o un maratón de series es el mejor plan que puedes hacer así que... ¡Toma nota!

FOX Y "EL MEJOR CONCURSO"

Fox nos trae 'A toda mecha', ese concurso en el que puedes convertirte en un 5G humano. ¿Sabes qué típicas frases se esconden bajo esta velocidad?

👉Puedes ver a Fox en el minuto 1:27:

Recuerdas, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.