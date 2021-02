Andrea Compton y su tatuaje del 'caníbal' Armie Hammer: "Pienso que se la va a comer"

Armie Hammer, el actor que protagonizó la exitosa película 'Call Me By Your Name' ha tenido que cancelar varios proyectos por toda esta revelación de sus aficiones sexuales "caníbales", desveladas por varias mujeres y apoyadas por su exmujer, Elizabeth Chamers, que reconoce las tendencias extrañas de su marido. Además, muchas de estas declaraciones han venido acompañadas de testimonios de abuso, ya que muchas mujeres se sintieron vulnerables ante las proposiciones del actor.

"Yo tengo tatuado en el brazo una escena de Call Me By Your Name en la que se están dando un beso y ahora cuando lo veo pienso que se la va a comer", bromea Compton, que recalca que a ella lo que le gusta es "el personaje" y no "el actor".

Además, Compton nos cuenta que el director de la película que le dio la fama acaba de poner sobre la mesa la historia de una chica que tiene deseos caníbales, con Timothee Chamelet como protagonista. "¿En serio era adecuado, ahora, con todo lo que ha pasado?", se pregunta.

👉 Puedes ver a Andrea Compton en el minuto 1:21:

Ewan McGregor ha hablado ya de la nueva serie de Obi-Wan Kenobi, que pronto comenzará a rodarse, asegurando que está "muy emocionado".

De cara al fin de semana, Andrea Compton nos recomienda 'Palmer', una película de Apple Tv en la que Justin Timberlake interpreta a un deportista que acaba de salir de la cárcel.

