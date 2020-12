Isabel Coixet, Andrea Compton, Teresa DVL, iLeoVlogs y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (4/12/2020)

¡El primero en pasar por aquí este viernes es iLeoVlogs, un gran fan de la Navidad! El youtuber se siente cada vez más adulto, el tiempo pasa más rápido... ¿Estará en plena crisis existencial? Menos mal que Rober Bodegas tiene una explicación para todo... ¡Y le ha hecho una mini terapia a nuestro colaborador! ¿Qué piensa la calle sobre las luces de Navidad?, ¿es dinero bien invertido? ¡Lo descubrimos!

'Nieva en Benidorm' es la nueva película de Isabel Coixet, un film que se estrena en 11 de diciembre. "Es una película que habla de todas esas cosas que dices que no van a pasar y pasan", explica. "En Benidorm hay un microclima increíble, me bañé en enero, era la única pero me bañé", cuenta la directora, que sabe que rodar en Benidorm tiene muchas peculiaridades... "A nuestros jubilados en Benidorm les ven contentos, a los ingleses los ves borrachos".

Hablamos con la guionista de nuestra entrevista con Miley Cyrus de hace unos días, y es que a ella le encantaba ver Hannah Montana con su hija, pero ahora las cosas han cambiado. "A mi Miley me parece tal coñazo", sentencia. "Ahora que Ellen Page es trans... ¿Cuánto va a tardar Miley en ser trans?", se pregunta Coixet, que piensa que la cantante se apunta a todas las "modas".

Para terminar su visita a yu, la artista se enfrenta a las preguntas de Sergio Bezos, que va a proceder a hacer una "colonoscopia de sentimientos".

¿Le gustaría ser otra persona? "Keanu Reeves". ¿Se siente sola?, ¿le gusta la soledad? "Sí, pero no me siento sola". ¿Qué haría si tuviese más dinero? "Me compraría una Iglesia sacralizada y me haría otra casa. Yo soy muy envidiosa de las casas", confiesa. ¿Cuál fue su primer trabajo? "Mi primer trabajo fue ser canguro de una familia australiana que tenía dos niños y dos perros, yo quería aprender inglés, con los perros me llevaba muy bien pero a los niños no les entendía nada", nos cuenta.

El reencuentro de Física o Química llega a Atresplayer Premium el 27 de diciembre... ¡Y Andrea Compton se muere de ganas! "La mejor historia es la de Fer y David", cuenta la joven, que espera que sus deseos se hagan realidad... ¡Y si no habrá consecuencias! "Como Gorka y Paula no terminen juntos, voy a los estudios donde lo hayáis grabado y os mato a todos", sentencia dirigiéndose al equipo de Atresmedia. ¡¡Cuidado!!

Ventura es el reportero 5G y ha salido a la calle a preguntar qué planes tiene la gente para el puente... ¿Reuniones pequeñas?, ¿salir a comer?, ¿ver a la familia?

¡Recibimos a Teresa DLV! La joven tiktoker lo peta con sus vídeos en la red social descubriendo curiosidades que pocos saben. ¿Por qué los gansos tienen dientes en la lengua? "Hay muchos que copian directamente mis vídeos, y más de una vez me he metido en una pelea por esto", desvela. "No me gusta tampoco hacer lo mismo que otros, así que cuando me encuentro un dato que yo ya tenía preparado, digo 'mierda', ya no lo puedo sacar".

👉 Puedes ver a Teresa DLV en el minuto 1:24:

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.