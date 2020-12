Isabel Coixet: "Mi primer trabajo fue ser canguro de una familia australiana que tenía dos niños y dos perros"

La cineasta ha empezado la entrevista con los Pantomima Full recordando sus inicios. "Me regalan mi primera cámara con 7 años por la primera Comunión. Lo primero que hice fue tirarme por encima del vestido una botella de litro de Coca Cola y eso fue lo primero que rodé, manchas marrones en el hábito blanco", explica. "El siguiente paso fue una hostia por haberme tirado la Cola Cola por el vestido".

'Nieva en Benidorm' es su nueva película, un film que se estrena en 11 de diciembre. "Es una película que habla de todas esas cosas que dices que no van a pasar y pasan", explica. "En Benidorm hay un microclima increíble, me bañé en enero, era la única pero me bañé", cuenta la directora, que sabe que rodar en Benidorm tiene muchas peculiaridades... "A nuestros jubilados en Benidorm les ven contentos, a los ingleses los ves borrachos".

En el reparto está Carmen Machi, una de las mejores actrices del país. "Está muy graciosa de policía poética", explica. ¿Y qué tal está en su debut Álex Vidal? ¡Es amigo de los Pantomima! "Me pidió un papel, fue lo primero que hizo, vino a mi casa y me trajo un vino y un queso".

Hablamos con la guionista de nuestra entrevista con Miley Cyrus de hace unos días, y es que a ella le encantaba ver Hannah Montana con su hija, pero ahora las cosas han cambiado. "A mi Miley me parece tal coñazo", sentencia. "Ahora que Ellen Page es trans... ¿Cuánto va a tardar Miley en ser trans?", se pregunta Coixet, que piensa que la cantante se apunta a todas las "modas".

Para terminar su visita a yu, la artista se enfrenta a las preguntas de Sergio Bezos, que va a proceder a hacer una "colonoscopia de sentimientos".

¿Le gustaría ser otra persona? "Keanu Reeves". ¿Se siente sola?, ¿le gusta la soledad? "Sí, pero no me siento sola". ¿Qué haría si tuviese más dinero? "Me compraría una Iglesia sacralizada y me haría otra casa. Yo soy muy envidiosa de las casas", confiesa. ¿Cuál fue su primer trabajo? "Mi primer trabajo fue ser canguro de una familia australiana que tenía dos niños y dos perros, yo quería aprender inglés, con los perros me llevaba muy bien pero a los niños no les entendía nada", nos cuenta.

