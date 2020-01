Joel Bosqued, JJ Vaquero, Andrea Compton y más en 'yu, no te pierdas nada' (07/01/2020)

Joel Bosqued viene a presentarnos 'La inocencia', la película que cuenta la historia de Lis, una joven adolescente que sueña con convertirse en artista de circo y salir de su pueblo, aunque sabe que para conseguirlo tendrá que pelearlo duramente con sus padres.

"Hago de cani total, pero con sentimientos", cuenta el actor, con el que además vamos a jugar a 'Miss Yu Universo', el challenge en el que tendrá que responder como si fuera una Miss. ¿Sabrá quien es Confucio?, ¿qué sabe de Rusia? "Hacen muy bien la manicura", cuenta.

¡Un peso pesado del humor! JJ Vaquero tiene propósitos para 2020, y son muy muy facilitos de cumplir. No abrirle al de la pizza en calzoncillos, no entrar al banco con pasamontañas... ¡Pero a quién se le ocurre! También hablamos de los trucos de madre, como el de cambiar la leche del vaso para que se enfríe antes. ¡Las madres son Houdini!

Andrea Compton quiere más The Walking Dead. No le basta con la serie original, ni con la precuela, ahora tienen que hacer un spin off a posteriori, con chavales que han nacido en medio del apocalipsis zombi. "Creo que va a ser para reenganchar a los más jóvenes", cuenta. Todavía no tiene fecha de estreno pero Compton ya se muerde las uñas. También nos habla de la nueva comedia de Hugh Laire, al que conocimos como el doctor House. ¿Un crucero galáctico en el que se lía parda? ¡Queremos!

¡Conectémonos con la actualidad! Ventura sale a la calle como nuestro 'Enviado especial' para preguntarle a la gente si piensa que va a estallar la III Guerra Mundial después de los últimos acontecimientos entre Estados Unidos e Irán.

¡Vuelve FoxBusters! Fox vuelve con el misterio, sus bártulos y esa barba tan hipster y característica. ¿Construyeron los alienígenas las pirámides de Egipto?

¡Tan metido en los videojuegos que se le atasca una tubería y llama a Mario! Señor Cheeto sigue teniendo las mismas greñas de 2019 pero viene cargadito de novedades: gorra nueva, truquitos para petarlo en TikTok... ¡Luego no digas que no avisamos!

Pablo G Batista, experto en el Vodafone yu Music Talent, nos cuenta cuáles son los plazos para participar en el concurso porque... ¡Ya queda poco! Si quieres petarlo como músico y tienes un tema original, súbelo a la web y podrás convertirse en el próximo C Tangana. ¡Te pagamos un disco, un vídeo, te haremos telonero... Y dinerito bueno para comprar instrumentos! ¿Te parece poco?

