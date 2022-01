María Herrera visita 'yu, No te pierdas nada' // YouTube

La piloto María Herrera ha pasado este miércoles de Reyes por el parquecito de yu, No te pierdas nada. Lorena Castell también ha venido a hablar de próximos estrenos musicales y Víctor Elías nos ha traído sus consejos para hacerse mayor en su sección madurando. ¡Empezamos!

Día de Reyes y día de nostalgia para Rober Bodegas. Solo en plató, ha contado sus batallitas del pasado a Ana Morgade. La noche de Reyes que se meó en la cama (con cinco años) y el recuerdo más antiguo que conserva. Es su llavero de goma Milán que tiene desde los 18.

Para hablar de música, ha estado en el parquecito Lorena Castell, que no se ha resistido a hablar del nuevo disco de The Weeknd, que sale a la venta el próximo viernes 7 de enero. "¿Nos parece fuerte que Jim Carrey, Tyler, the creator,y Lil Wine sean productores? Es una buena movida". La portada es el cantante de mayor y la conclusión es que "es viejo mono".

También ha hecho un repaso por lo último de Rauw Alejandro, Carolina Durante, Sweet California o Los Vinagres. ¡No tienen desperdicio! Y un anuncio: este domingo recibe en yu Music a Rayden y a su Calle la llorería.

Puedes ver aquí el programa completo