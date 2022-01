Víctor Elías instauró una tradición de Año Nuevo hace cuatro años: señal de que está madurando

¿Qué hace Víctor Elías el 1 de enero? ¿Dormir la mona? ¡No! Eso es cosa del pasado, del Víctor Elías inmaduro. Ahora que el músico se está haciendo mayor, y que lleva la sección de nombre Madurando en yu, No te pierdas nada , tiene una tradición mucho mejor . El 1 de enero madrugada con un curioso fin.

El responsable yuser de la sección Madurando se levanta pronto ese día.

"Llevo ya tres o cuatro años. Lo que me hace ilusión es levantarme el 1 muy pronto y darme un vuelta por la ciudad para ver el desastre que han provocado los jóvenes", dice el músico, que ya no está para ir a fiestas okupas como la que vivió hace unos años y que recuerda como muy especial: "No sé muy bien a qué hora llegué el 2 de enero".

Su plan este año fue ver el especial de La 1 porque salía él tocando con otros artistas y eso siempre hace ilusión. Uno era Ed Sheeran.

Antes de entrar en su sección de consejos a los oyentes, Víctor Elías hizo otra revelación a Ana Morgade y a Rober Bodegas.

"En Nochevieja me pongo algo rojo, escribo en tres papelitos lo malo del año y lo quemo y pongo en otro papelito lo que quiero para el año siguiente", explica.

Se lo enseñó su madre y no le va mal. "Lo hacía, lo hago y seguiré haciéndolo", dice Víctor Elías, al que se le quedaron mirando con cara de sorpresa en la fiesta de este año.

Puedes ver su sección a partir del minuto 59