Miguel Ángel Muñoz visita yu, No te pierdas nada

yu, No te pierdas nada // yu, No te pierdas nada

Era el acontecimiento cinematográfico del año y había que ir a vivirlo. Ventura se ha pasado por el estreno de No Way Home, la nueva de Spiderman,y allí se ha encontrado a gente como iLeoVlogs, Álvaro Wasabi y un montón de seguidores. ¿Qué les habrá parecido? ¡Sin spoilers, garantizado! "Me he sentido como me sentí cuando leí el primer cómic de Spiderman", dice Loulogio. ¡Rizha ha salido bastante cabreada! ¿Por qué?

Miguel Ángel Muñoz no sabe qué le hace más ilusión. El Premio Forqué al Mejor Documental por '100 días con la tata' o el premio al mejor crush por su historia imaginaria con Victoria Martín. Se encontaron hace años, cuando Dani Mateo presentaba el yu, y la princesa bebé no dudó en declararse: "Te quiero", le dijo. ¡Qué tiempos aquellos!

Seguimos con Juan Ibáñez y Damián Mollá, dos de las tres Hormigas, que nos vienen a hacer sus predicciones para el 2022 y de paso comentan todo lo que no ha ido bien este año.

Terminamos con Samantha Hudson, que estuvo de concierto este fin de semana en Málaga y ha vuelto a la capital con muy buenas vibraciones. "He metido coreografías, y a veces me rallo porque digo 'no sé bailar', pero esta vez estuvo bien", recuerda Hudson, que cada vez explora más esta faceta musical.

Vuelve a ver yu, No te pierdas nada

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.