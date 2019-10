Nacho Guerreros, Roi Méndez y Alaska, lo mejor de 'yu, no te pierdas nada' (09/10/2019)

VUELVE A VER EL PROGRAMA COMPLETO

¿Por qué no está Will Smith en nuestra lista de invitados? Ana Morgade no se explica cómo es que nadie ha llamado al tío Phill para gestionarlo y a la pobre no le queda otra que capear el programa con los colaboradores habituales. ¡Iñaki Irrutia, Living Postureo, Sergio Bezos, Diego Fabiano, Roi Méndez y Alaska y Marta Vaquerizo están aquí! Hoy con la visita especial del actor Nacho Guerreros.