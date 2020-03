Asier Etxeandia, Enrico Barbaro, Lorena Castell, Mimi XXL y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (04/03/2020)

Catedrática mundial de las cosas random... ¡Ole! Lorena Castell nos habla del cumpleaños de Camila Cabello, que ya tiene 23 años y a la que le han montado un fiestón por todo lo alto... Además la cantante troleó a sus fans con su primera foto en Instagram "desnuda"... ¡Publicando una foto de cuando era un bebé!

¡Pero Camila no es la única que tira la casa por la ventana! Castell nos recuerda cómo celebraron sus cumples Gigi Hadid, Kim Kardashian y hasta Paris Hilton.. "Paris Hilton se llevó a sus amigos a Tokyo, a Nueva York y a Los Ángeles, se gastó 75.000 euros por persona", cuenta. "Miley Cyrus cerró Disneyland cuando cumplió 19 para una fiesta privada donde fueron 5.000 personas". ¡Ahí había gente que no eran amigos, está claro!

"Katy Perry hizo una fiesta temática con 70 amigos que iban vestidos de Charlie y la Fábrica de Chocolate", explica. ¡Muy loco!

Castell nos habla también del nuevo tema de Residente, que acaba de publicar el tema más complicado de su vida, 'René', una composición muy triste en la que desnuda sus angustias más profundas y habla de todo lo que ha perdido en su vida. Amigos, familia, problemas con el alcohol... Sin duda, una historia de éxito y fracaso desgarradora.

¡Mastodonte tiene dos patitas! Asier Etxeandia y Enrico Barbaro tienen una catarata de talento y no veas cómo la lían en directo... "Nos conocimos hace tres años y pensamos que nos teníamos que poner a hacer temas, un espectáculo, disco..", cuenta Enrico. "Buscábamos un concepto", dice Asier. "La única manera de sacar un Mastodonte es convertirse en él", explican.

Hemos escuchado un poquito de Redención, el tema que acaban de estrenar, y aseguran que su música puede llegar a todos los géneros. "Si a una canción le pega reggaeton lo haremos, no queremos aparentar nada", cuenta Asier.

"Queremos que el Teatro sea nuestra casa, que el público utilice la silla para no solamente sentarse", apunta Asier. Mastodonte estará en el Teatro EDP de Gran Vía los sábados de marzo. Mastodonte es toda una experiencia sensorial, una explosión de emociones expresadas a través de la música.

¿Y cree Asier Etxeandia que Parásitos es un pucherazo? "A mi lo que me emociona es estar en una de las películas más importantes de Pedro", dice. ¡Dolor y Gloria estuvo a punto de llevarse el Oscar!

¡Bezos al suelo para la entrevista mal! ¿Tienen un euro?, ¿si fuesen un animal, qué animal serían?, ¿alguna vez han tenido 'un mal viaje'?

¡Es joven y tiene pelazo! Fox sale a la calle a preguntar a la gente... ¿Qué es mejor, Billie Eilish o Billie la estantería de Ikea?

Maya Pixelskaya nos habla siempre de videojuegos pero hoy vamos a abrir un melón... ¡La realidad virtual! Aunque es un cocepto muy amplio, Pixelskaya nos trae un par de juegos para adentrarnos en este curioso mundo.

Rosalía y Ana Morgade protagonizan un nuevo capítulo de la ficción de Diego Fabiano, una historia en la que intentarán descubrir el misterio del robo del Grammy a Rosalía... ¿Habrá sido Kim Yong Un?, ¿O los Javis?

¡Mimi XXL is in da house! Es tan influencer que en Navidad no abre regalos... ¡Hace unboxings! Miren Jaurne reconoce que le regalan más cosas de las que quiere... "Sí, sí, me regalan cosas pero no me invitan a eventos porque estoy demasiado gorda", confiesa. ¡Qué fuerte! ¡Menuda doble moral!

La joven nos habla de su libro 'La Venus que rompió el espejo', en el que cuenta su vida en Móstoles y los problemas que ha tenido que sufrir por su aspecto físico. "La idea del libro es compartirlo, la vida es una mierda pero espérate un poco para tirarte por la ventana".

