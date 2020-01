Natalia Tena, Quim Gutiérrez, Lorena Castell, Arkano y más en 'yu, no te pierdas nada' (23/01/2020)

Ana Morgade recibe a dos invitados 'super hot'. ¿Serán responsables del calentamiento global? Natalia Tena y Quim Gutiérrez nos presentan su nueva película 'Te quiero, imbécil', una comedia que llega pronto a los cines. Marcos, el protagonista, pierde a su pareja, su trabajo... Y decide tirar de internet para buscar un futuro. ¿Tiran ellos mucho de Google?, ¿y les han dejado alguna vez?

"Me gusta mucho beber una botella de vino, escuchar música y cantar", cuenta Natalia Tena. "Cambiarse el pelo también ayuda mucho", asegura. Y los consejos amorosos que les han dado, ¿les han servido? "La clave está en mantenerte en el consejo, eso solidifica las amistades", dice Quim.

"La conclusión es que de todas las opciones que el siglo XXI ofrece al hombre, el hombre se queda con lo que siempre le ha funcionado", asegura Quim, reflexionando sobre la peli sin soltar ningún spoiler.

"Vivo en un barco en Londres. Tengo un aparcamiento de invierno y hay que moverlo cada dos semanas, por las heces y esas cosas", cuenta Natalia ante un asombradísimo Pablo Ibarburu. ¿Un barco? ¿en Londres? ¿WTF? Y a nivel de interpretación... ¿Qué tal los acentos? "Hay acentos que son muy difíciles. Salí con un chico de Manchester y no entendía lo que decía", asegura Natalia.

Ibarburu somete a Quim y Natalia al Hobby Yuser, una locura que nunca sabemos cómo puede terminar... ¿Nueva o vieja masculinidad?, ¿dónde catalogarían a El Fary? "Cuando un amigo dice algo machista yo me meto, me pongo, les grito", cuenta Natalia. "Yo es que no tengo amigos en general", cuenta Gutiérrez.

¡Jugamos a ¿Quién está peor? con Natalia y Quim, que intentarán dar toda la pena del mundo... ¿Cuándo fue la última vez que lloraron?, ¿cuándo fue la última vez que les dijeron 'te quiero?, ¿cuánta gente cree que irá a su funeral?

JJ Vaquero está de vuelta y hoy nos habla de la desconfianza de su mujer. ¿Zorrasca Gloria o borrasca Gloria? Cuidado con el Instagram... Que es una trampa.

Sergio Bezos vuelve con su sección 'sin nombre' y esta vez pide likes para bautizar la sección.. Porque se parece mucho a "lo que hacía Ponce". ¿Llegará a 1000 likes? Hoy Bezos nos habla de un grupo privado de Brujos en Facebook, donde la gente pide y comparte rituales, males de ojo... ¡Cuidado que te hacen budú! ¿Tus compis de curro te odian? ¡Alerta!

Lorena Castell vuelve con sus cositas random y una de esas "dietas milagrosas". "Es verdad que yo hablo de cosas sin saber mucho, cogiendo testimonios ajenos" reconoce, pero 'La dieta de la Bella Durmiente' es digna de mención. "Se trata de no comer porque estás durmiendo", asegura. "Yo ahora estoy haciendo la dieta 'keto', en la que no tomas azúcar", asegura. "Así que te pones un poquito insoportable, te subes por las paredes".

"Estoy haciendo un 16/8, 16 horas de ayuno y 8 de comer", asegura. ¡Por favor! ¿Pero qué le pasa a Lorena hoy? ¿de quién es la sección? ¡Menudo desmadre!

También nos habla de las BlueBowls, el síndrome del 'calentón' o 'dolor de huevos' al uso. ¿Qué soluciones hay para este tema?, ¿cómo se puede aliviar ese dolor?

¡La poesía todo lo une! Así que seguro que Arkano tiene muchos amigos.. "En la licencia del arte, te aplaudes y queda bonito", cuenta el rapero, que hoy vuelve con su sección 'Hahahate', donde intentará combatir el odio de las redes con humor, rimas y chistes. ¡No entres al barro, no merece la pena!

