Ana Morgade se vuelve loca con el filtro 'uniceja': ¿Rosalía o Frida Kahlo?

¡A palé, a palé! ¿Qué le pasa a Ana Morgade que no deja de triunfar en Instagram? La presentadora de ' yu, no te pierdas nada ' tira de humor para amenizar a sus seguidores la tan temida 'cuesta de enero'.

Ana Morgade decidió entrar en el 2020 con una imagen "bonita y honesta" en la que acercaba a sus seguidores su lado más natural, "sin artificios". Morgade publicó un selfie en el baño, mientras hacía de vientre. "Aquí me tenéis, ésta es mi cara mientras hago caca. Sí, habéis leído bien", escribía en su cuenta de Instagram.

Sus seguidores se quedaron a medio camino entre el shock y las risas. ¿Un selfie cagando?, ¿en serio era necesario? Con este selfie tan "honesto" para comenzar el año, quedaba claro en ese momento que Morgade no tiene límites, y más cuando se trata de 'límites en el humor'.

Ahora su más de medio millón de seguidores en Instagram -casi nada- ha vuelto a quedarse patidifuso con una de las últimas publicaciones de la presentadora de 'yu, no te pierdas nada'. Morgade se ha deformado la cara con un filtro que además la hacía 'uniceja' y las comparaciones no han tardado en llegar... ¿Rosalía?, ¿Frida Kahlo? "Este filtro me vuelve loca", dice.

