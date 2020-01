Papá Noel Vaquero le pega un buen repaso a su efo-parásito Bezos, ¡y la cosa de va de las manos!

¡Bravo, yuhu! Joaquín Reyes tiene 'humildat' y viene a trabajar después de que le hayan tocado 20 eurazos en la Lotería. ¡Claro que sí! Hoy Joaquín Reyes nos ilumina con la presencia de Mariah Carey, una artista que todas las navidades vuelve a primera línea con su clásico 'All I Want For Christmas'... ¿Un villancico inmortal?