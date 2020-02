Rafa Méndez, Oliver Byre, Andrea Compton y más en 'yu, no te pierdas nada' (24/02/2020)

¡Lunes pijamero pero con mucha marcha! Ana Morgade recibe junto a Sergio Bezos y Pablo Ibarburu al coreógrafo Rafa Méndez y al influencer de moda urbana Oliver Byre , pero también vendrán Andrea Compton con sus series, Cheeto con sus cosas milleanials y Fox trae el misterio a 'yu, no te pierdas nada'!

Rafa Méndez en 'yu, no te pierdas nada' / yu, no te pierdas nada

A-ma-zing. Rafa Méndez viene a presentarnos su show 'Canarias no es solo plátanos', en el Teatro Nuevo Apolo, pero ha empezado su entrevista adulando a nuestra Morgade. "Para mi estar delante de ti, Ana Morgade, me flipa, para mí eres una gran mujer, no te conozco de nada pero tenía ganas de decírtelo", dijo ante unos asombrados -y envidiosos- Bezos e Ibarburu.

¿Sabe distinguir Rafa Méndez entre un plátano normal y un plátano de Canarias? Fox entra a plató para poner a prueba al bailarín y de paso comprobar si tiene falta de potasio o no. ¡Choque bananero!

También aprovechamos que estamos en Carnaval para preguntarle a Rafa Méndez si le gusta disfrazarse. "Me he vestido de todo, de hippie y de putón", dice.

Rafa Méndez fue el que le dijo a Mimi el ya mítico 'fuera de la clase' cuando la triunfita concursaba en Fama. "En ese momento era un cuadro", reconoce, pero maestro y alumna han seguido en contacto. "Salió mal de Operación Triunfo y ahora está estupenda, lo peta", dice. "Hasta Beyoncé tiene un mal día", defiende Ana Morgade.

¡Sometemos a Rafa Méndez a la entrevista mal de Sergio Bezos! En una pelea entre Rafa Méndez y Rafa Mora, ¿quién ganaría?, ¿y entre Rafa Nadal y Rafa Mora?

Y atentos porque el coreógrafo tiene una recomendación para los jóvenes muy importante. "Yo tenía un puntito porrero y perdía mucho el tiempo, no se droguen", dice. Y si hiciesen una película de su vida, ¿cómo le gustaría que se llamase? ¡Amazing que te cagas energy!

¡Loquísima de las series! Si Andrea Compton tuviese una serie se llamaría... "¡Vaya lío!". La youtuber nos anuncia que va a estar un mes sin venir porque tiene que ir a Estados Unidos a currar, pero está preocupada por los yusers, no vaya a ser que se queden sin las mejores recomendaciones.

Compton destaca este mes el regreso de 'Élite', que estrena en breve su tercera temporada. "Me encantan todos los salseos y los chicos están muy guapos y guapas, es como Harry Potter pero en vez de hacer hechizos se dan besos y matan gente", dice.

También nos habla del inminente estreno de la plataforma Disney +, en la que estará disponible por fin en castellano 'Star Wars, The Mandalorian', que presenta al viralísimo Baby Yoda. Para los más teenagers llega la nueva entrega de High School Musical y el pelotazo total de serie será 'La Veneno', que llega dentro de muy muy poco a AtresPlayer Premium. "Estoy muy ilusionada porque mi amigo Jedet hace de un tramo de la Veneno y creo que va a ser genial", dice.

¡Enviado especial! Ventura estuvo viendo ayer Viva la Vida y se quedó flipando con el reportaje que hicieron. Un reportero del programa que es homosexual se presentó voluntario para una especie de "exorcismo" para curar la homosexualidad y en fin... Las imágenes son escalofriantes.

¡Sr Cheeto se viene un día más! El señor Interneto quiere hacer un homenaje a uno de sus grupos favoritos enseñándonos las reacciones de la gente cuando escucharon la primera base techno, en los años 70. Las caras lo dicen todo...

¡Nos ponemos la mantita del misterio! Fox vuelve con 'vampiro esiten' y trataremos un tema muy a colación con el título... ¿Pueden ser los vampiros extraterrestres?

El influencer de moda urbana Oliver Byre se sienta en yu y queremos saber... ¿Cómo van Ibarburu y Bezos?, ¿dan mucha pena? El joven tiene casi medio millón de suscriptores en su canal de Youtube, donde da consejos sobre moda, ropa y accesorios. "Lo que yo uso es caro y además complicado de llevar", reconoce.

¿Cuánto dinero lleva puesto? "Zapatillas de 900 euros, chaqueta de 1.2000 euros pero estaba rebajada al 50% y la gorra es de mi marca 'Classified'", dice. "El lanzamiento online será el 12 de abril y el 4 haremos una pop up en Madrid" dice. "La ropa está inspirada en el asesinato de Kennedy", cuenta. "Lo que queremos expresar con la marca es lo que está clasificado, la censura de la información, puede ser el asesinato de Kennedy o un pensamiento que alguien se autocensura" , explica. ¡Wow!

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.