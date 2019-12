Uno de los actores de Star Wars reniega de Baby Yoda: "Tenía que pasar justo antes de Navidad"

La serie no se puede ver en España -todavía no ha llegado Disney + a nuestro país, lo hará el próximo 30 de marzo-, pero el nuevo personaje del Universo Star Wars ha causado tal sensación que los memes y la imágenes del "bebé" de 50 años copan las redes sociales. Sin embargo, este nuevo fenómeno que ha introducido 'The Mandalorian' no ha sido visto con buenos ojos por todos los integrantes de la famosa saga intergaláctica.

Anthony Daniels, el actor que interpreta a C3PO en todas las películas, estuvo presente en el momento de la creación del Yoda original hace años, y ahora no ha tenido reparos en compartir lo que piensa de la "introducción" de este nuevo personaje, que ahonda sobre el desarrollo de esta especie.

"Ah, baby Yoda. Tenía que pasar. Tenía que pasar justo antes de Navidad. Baby Yoda es la cosa, tal vez el juguete del mes, del año, lo que sea. Yoda es un personaje adoradísimo creado por Frank Oz y obviamente ahora estamos mirando hacia los orígenes. ¿Necesitaremos también un wookie más pequeño? No lo sé. Me encanta la inventiva con Star Wars", confiesa al Huffington Post.

"Y por supuesto, algunos de los fans ahora trabajan en las películas porque sus habilidades son muy buenas. Baby Yoda es bonito, precioso, pero quiero advertir al público que Baby Yoda no es solo para Navidad. Es una responsabilidad", sentencia.

¿Quiere decir Anthony Daniels que la existencia de Baby Yoda se reduce a puro marketing para vender muñecos en Navidad? Puede ser, en la web de Disney se venden todo tipo de artículos.