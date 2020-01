Unax Ugalde, Carlota Prendes, J.J Vaquero y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (28/01/2020)

¡Martes en 'yu, no te pierdas nada! Ana Morgade se sienta con Pablo Ibarburu y Sergio Bezos para recibir a Unax Ugalde y Carlota Prendes , la Campeona de Europa de Jiu Jitsu brasileño. También se vienen Fox, Diego Fabiano, Alaska, Aníbal Gómez, y J.J Vaquero . ¡El programa hecho por personas que piensan que 'osteoporosis' es un Pokémon legendario!

Unax Ugalde en 'yu, no te pierdas nada' / Vodafone yu

¿Sergio Bezos ha hackeado Tinder?, ¿cómo? Pero menos mal que no ha sido para que lo rescaten en la montaña, como ese grupo de aventureros que se perdieron y pidieron ayuda a través de la app de citas. ¡Así hemos comenzado 'yu' este martes!

Aníbal Gómez y Alaska empiezan hablando de la semana de la moda, a la que Olvido no va desde la muerte de David Delfín. "Ahora es un poco mercado de Marruecos", nos explica. Esta semana han sido los Premios Goya y después de cuatro horas de gala... ¡Buenafuente y Silvia Abril terminaron agotados! "Hay que ir pensando en reducir el formato", dicen. "No es un espectáculo televisivo, yo lo haría sin presentadores, sin show, y el que lo quiera ver que lo vea", sentencia Alaska. ¡Lo tiene claro!

Jugamos al 'trivial de lo trivial'... ¡A ver ese talento con los tutoriales misteriosos! En Youtube hay de todo...

¿Está sano Unax Ugalde? ¡Hemos estado investigando y su nombre significa 'pastor de vacas'! El actor viene a yu a presentarnos su nueva serie de Antena 3 'La valla', en la que tras una guerra mundial, el mundo se separa entre la gente rica y la gente pobre. "Planteamos el 2045, pero podría pasar", nos cuenta.

Descubrimos su primer curro, en el que se disfrazada de bola de chocolate en el supermercado. "Hablaba con los niños y metía mano a las madres", dice. Y... ¿Qué le gustaría a él que pasase en los Goya?, ¿cómo haría para que la gente no se aburra tanto? "No sé, pero se me hizo largo desde el sofá de casa".

¡Le acercas fuego y es como hierro, se dobla! Unax Ugalde es un guaperas y tenemos que jugar con él a 'Miss YuNivero' para sacar la miss que lleva dentro. ¿Quién fue Confuncio?, ¿qué sabe de Rusia? ¡Le pones a prueba!

Diego Fabiano nos habla del hackeo que ha sufrido el magnate Jeff Bezos, fundador de Amazon. Una movida de las gordas... Gordas. Parece ser que un Príncipe Saudí le envió un virus en el móvil a través de un SMS y se lió parda... ¡Porque encontraron fotos íntimas de Bezos para otra mujer! Todo esto provocó el divorcio más caro de la historia. ¡Jaleo, jaleo!

J.J Vaquero abre el melón de 'La isla de las tentaciones', el reality que ha viralizado el 'Estefaníaaaaaa' que hasta se coló en los Goya. Vaquero entiende perfectamente a Christofer, que está casi tan enamorGado como el propio vaquero. ¿Y lo de que Estefanía no sabe si su padre es de los Chunguitos o los Chichos?

¡Misterios everywhere! Fox se viene con sus sección 'vampiro esiten' para tratar el tema del AntiCristo, un tanto peliagudo... ¿Dónde está?, ¿es una bestia?, ¿es un hipster? ¡Nos quedamos locos!

Carlota Prendes ha comenzado su entrevista dándole una humilde lección de jiu jitsu a Sergio Bezos. ¡Es imbatible! ¿Planea ella sus movimientos? ¿es capaz de saber el punto débil de su oponente? "Cuando estás en medio de un combate no piensas, actúas", cuenta. ¿Y la espectacular llave que le ha hecho? ¡Morimos! ¡Este fin de tiene su próxima competición, así que mucha suerte!

