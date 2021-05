10 plataformas alternativas a Google Fotos para almacenar tus fotos en la nube

Si eres usuario de Google, las copias de seguridad de tus fotos y vídeos disponen de un almacenamiento ilimitado en alta calidad dentro de los 15 GB que te ofrece el Plan Básico (gratuito). Sin embargo, a partir del 1 de junio, como anunció hace meses el gigante de Mountain View, el contenido procedente de estas copias de seguridad –creado a partir de esa fecha– empezará a ocupar espacio de almacenamiento.

A continuación, te detallamos los planes de pago de Google para que no tengas que andar borrando archivos y liberar espacio de tus dispositivos, y te recomendamos otras plataformas de almacenamiento en la nube. Todas cuentan con versiones de escritorio y aplicaciones móviles, tanto para Android como iOS.

Google One

Una vez alcanzados el máximo de 15 GB del Plan Básico (que se reparten entre contenido de Fotos, Gmail y Drive), el servicio no permite subir más archivos ni imágenes a Google Drive, crear copias de seguridad de fotos ni vídeos en calidad original en Google Fotos, ni enviar ni recibir correos electrónicos a través de Gmail.

Con este cambio de políticas de almacenamiento anunciado por Google, será más rápido alcanzar ese límite. Para que esto no sea un problema, la compañía ofrece diferentes planes de pago a través de su servicio Google One. El más básico empieza en 1,99 euros al mes por 100 GB de almacenamiento (o 19,99 al año). Por un euro más al mes (2,99 euros) la capacidad se duplica hasta los 200 GB. Y el plan más caro es de 9,99 euros al mes por 2 TB (o 99,99 euros al año).

Microsoft OneDrive

El servicio de almacenamiento en la nube de Microsoft, OneDrive, también tiene un plan básico y gratuito, pero en este caso solo llega hasta los 5 GB. Puede ser una buena solución si tenemos pocos archivos o si queremos utilizarlo como complemento a otra plataforma de almacenamiento. Sus planes de ampliación tienen precios similares al de Google One: el más básico ofrece hasta 100 GB de almacenamiento por 2 euros al mes, pero sin opción a ahorrar algo de cuota si se paga anualmente. La siguiente suscripción elevaría el precio a 7 euros al mes por un 1TB o 69 al año e incluiría también acceso gratuito a la suite de Office 365. Onedrive ofrece además un pack familia (conexión a la nube de hasta 6 personas) por 10 euros al mes o 99 euros al año con un almacenaje de hasta 6 TB y los mismos servicios de Office.

Dropbox

Las opciones de suscripción no profesional de la empresa californiana [[LINK:EXTERNO|||https://www.dropbox.com/business/landing-t61fl?_tk=paid_sem_goog_biz_b&_camp=1033325408&_kw=dropbox|e&_ad=515974508130||c&gclid=Cj0KCQjwvr6EBhDOARIsAPpqUPHHNNTHV8PbVU5i-mLoPBx0ZFtI6C9GdjUctjtdyw1QPj8l4yxpGCAaAmTVEALw_wcB|||Dropbox]] no son tan variadas como las de otras plataformas. Del plan gratuito de 2 GB de almacenamiento pasa directamente al Plan Plus de 9,99 euros al mes por 2TB para un solo usuario. La suscripción familiar es de 16,99 euros al mes con hasta 2 TB (seis usuarios).

En cambio, Dropbox Business se vuelve un poco más competitivo: una suscripción estándar de 10 euros al mes por usuario (tres usuarios mínimo) y 5 TB de almacenamiento; y una suscripción avanzada de 15 euros al mes por usuario (mínimo tres) sin límite de almacenamiento. Algunas ventajas que tiene Dropbox con respecto a otros servicios de almacenamiento es su aplicación de escritorio, que permite compartir archivos no solo a usuarios de Mac y Windows (como es el caso de Google One), sino a los de versiones anteriores de macOS, Windows y Linux.

Amazon Drive

Solo con tener una cuenta Amazon, la compañía ya ofrece un almacenamiento básico de 5GB para fotos y vídeo; y con la suscripción a Amazon Prime (36 euros al año o 3,99 euros al mes) que incluye acceso a Amazon Prime Video, envíos gratis en 24 horas y otras ventajas, el almacenamiento de fotos a resolución completa se vuelve ilimitado, no así los videos. Y si esta capacidad se quedase corta, también se puede ampliar hasta 100 GB por 1,99 euros al mes, 1 TB por 9,99 euros al mes o 2 TB por 19,99 euros al mes. Amazon llega a ofrecer un plan de hasta 30 TB por 2.999,70 euros al año.

Mega

Mega puede ser ahora mismo la mejor opción de almacenamiento en la nube del mercado en cuanto a espacio y precio porque solo por registrarte te proporcionan de manera gratuita 50 GB. Además, si recomiendas este servicio a otros usuarios y estos se apuntan a sus planes, la plataforma te da comisiones que te permitirán aumentar tu espacio de almacenamiento. Sus planes de pago van desde el Lite por 4,99 euros al mes y 400 GB, con un 1 TB de transferencia; el plan Pro I por 9,99 euros al mes, 2 TB de almacenamiento y 2 TB de transferencia: hasta el plan Pro III por 29,99 euros al mes con 16 TB y 16 TB de transferencia.

Internxt Photos

Internxt Photos es una nube de creación española, que además encripta los archivos para mayor seguridad de los usuarios y que actualmente ha lanzado una oferta de 10 GB de almacenamiento gratis para nuevos registros. Internxt cuenta con versiones separadas de Drive y Photos. También dispone de planes de ampliación que van desde los 0,99 euros al mes por 20 GB, el más popular de 200 GB por 4,49 euros al mes, y 2 TB por 9,99 euros.

pCloud

Lo que distingue a pCloud de otros servicios en la nube es el hecho de que ofrece suscripciones de por vida. Eso significa que permite pagar una tarifa por adelantado y acceder a esta plataforma para siempre, sin volver a soltar dinero nunca más. La suscripción de por vida más barata cuesta 175 euros y da acceso a 500 GB de almacenamiento. La siguiente ofrece 2 TB por 350 euros. También ofrece planes de pago anuales que van desde los 47,88 euros por 500 GB y 95,88 euros por 2 TB. Como Internxt, también cuenta con un excelente cifrado de los archivos y permite crear copias de seguridad.

iDrive

La versión gratuita de iDrive proporciona 5 GB de almacenamiento y sus siguientes planes se pueden pagar de manera anual o bianual: 5 TB por 52.12 dólares al año o 10 TB por 74.62 dólares al año en la opción personal. También tiene una versión iDrive Empresas con tarifas similares.

Es una plataforma de almacenamiento muy utilizada entre fotógrafos porque permite conectar la cámara por Wifi y hacer una copia de seguridad de manera automática de todas las fotos y videos almacenados en el dispositivo También tiene una función de reconocimiento facial con la que ordena las fotos automáticamente y las sincroniza en distintos dispositivos vinculados.

Adobe Creative Cloud Photography

Como la anterior, si eres fotógrafo profesional y buscas una alternativa más avanzada a Google Photos, Adobe Creative Cloud Photography es una buena opción. Es un poco más cara que otras plataformas, pero por 12,09 euros al mes permite el acceso a la nube de programas de edición de Adobe como Photoshop en versiones de escritorio, móvil y web; además, puedes probarlo de manera gratuita durante un mes. En cuanto al almacenamiento, ofrece hasta 20 GB, suficiente para hacer una copia de seguridad de hasta 4.000 archivos JPEG.