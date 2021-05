Los móviles en los que dejará de funcionar WhatsApp el sábdo 15 de mayo

Ahora sí vas a tener que aceptar las nuevas condiciones de privacidad de WhatsApp. Si el 15 de mayo no quieres quedarte sin todas las ventajas que ofrece la app de mensajería instantánea, no te va a quedar más remedio.

¿Qué pasa si no lo haces? WhatsApp, tal y como lo conocemos, deja de funcionar en el móvil, independientemente de si el modelo es más o menos nuevos. Todos los móviles de los usuarios que no acepten la nueva política de privacidad de WhatsApp se quedan sin la aplicación de mensajería.

No desaparece de tu móvil pero su uso será muy limitado. "Vas a poder recibir notificaciones, pero no vas a poder leer ni contestar. Y vas a poder recibir llamadas pero no vas a poder cogerlas", ha explicado la experta en redes Jessica Hidalgo en Me pones +. "Y en 120 días te cancelan la cuenta o te invitan a que te vayas", ha añadido. Esto nos lleva al 15 de agosto, cuando te quedarías sin la cuenta.

WhatsApp lleva avisando de este cambio desde inicios de año. WhatsApp actualizará sus Condiciones y su Política de privacidad dice el mensaje que se abre al entrar en la aplicación y que invita a sus usuarios a Aceptar. La idea era que este aviso estuviese vigente hasta el 8 de febrero, pero dado que los usuarios fueron bastante remolones, la app decidió ampliar el plazo hasta el 15 de mayo.

En qué consisten la nueva política de WhatsApp

Este mensaje tiene que ver con la relación que WhatsApp estableció con Facebook en 2014, cuando la empresa de Mark Zuckerberg compró la primera.

Al aceptar las nuevas condiciones se permite que WhatsApp comparta nuestra información con algunos servicios de Facebook. Todo con fines comerciales.

Los datos servirán para ayudar a los algoritmos de publicidad a mejorar su sistema de personalización de anuncios. En otras palabras, Facebook ofrecerá publicidad personalizada en sus aplicaciones para cada usuario basándose en los mensajes que las personas escriban en sus conversaciones privadas en la aplicación de mensajería.

Así lo explican en la nueva política de privacidad. "tanto si se comunica con una empresa por teléfono, correo electrónico o a través de WhatsApp, ésta podrá ver lo que usted dice y podrá utilizar esa información para sus propios fines de marketing, que pueden incluir la publicidad en Facebook".