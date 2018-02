Un joven se tatúa la cara de Puigdemont en el trasero

Un joven catalán de 19 años que asegura ser apolítico ha decidido tatuarse la cara del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Pero eso no es todo, lo que resulta aún más curioso es el lugar elegido para plasmar su rostro: ¡el trasero!.

Al parecer, todo es fruto de una broma entre amigos. Eso ha asegurado el propio protagonista en el vídeo grabado mientras lo tatúan. El joven catalán cuenta que la elección se debe a que la figura de Puigdemont le hace mucha gracia y le llama la atención, llegando a considerarlo un héroe porque, según él, "le ha tomado el pelo a todo el mundo".

”Yo no soy independista, para nada. Soy apolítico. Se trata de una broma entre colegas. Lo hago porque me llama la atención su figura. Puigdemont es lo que en mi barrio llamamos un ‘Jujas’, un tío que te hace la vaina, y eso me hace gracia. Yo creo que le ha tomado el pelo a todo el mundo, desmarcándose del plan. Y eso para mí le convierte en un héroe. O al menos en un referente”, afirma el joven.

Y ojo al resultado, porque está muy logrado.