Jennifer Lopez comparte un emotivo vídeo para celebrar el décimo cumpleaños de sus gemelos

La cantante compartió tres publicaciones separadas, una para Emme, una para Max y una sobre ambos. "Es difícil entender que han pasado 10 años desde que estas dos fuerzas de la naturaleza vinieron a mi mundo y cambiaron mi vida para siempre ... sanasteis mi alma y rejuvenecisteis mi existencia ... me enseñasteis sobre el amor y la vida y sobre mí misma de una manera que nunca imaginé ... y estoy enamorada de esos hermosos rostros ... " y los hashtags #CuandoVeoTuCaraNoCambiaríaNada y #PorqueEresIncreibleJustamenteComoEres

Para la publicación de Emme, escribió, "Emme, eres mi alma, mi niña interior personificada, el ser humano más alegre, profundo y sensible que he conocido nunca… y adoro todo sobre ti ... tu arte, tu independencia, tu fuerza y tu espíritu sensible ... Feliz cumpleaños 10 mi princesa de marshmallow ... Sé que estás creciendo mucho, pero siempre serás mi coco precioso ".

Y par Max, leemos: "Max, eres mi corazón, mi amor y mi luz ... me iluminas todos los días con tu amabilidad y cariño, tu amor y tu conciencia ... tu energía es inigualable, tu sentido del humor hace reír a todos a tu alrededor, y me maravillo de tu profunda comprensión de las personas y del mundo ... mi vieja alma (“old soul”, expresión que indica una madurez o capacidad de comprensión más allá de la edad), mi hermoso muchacho, feliz décimo cumpleaños. Sé que te estás creciendo mucho, pero siempre serás mi coco precioso ".