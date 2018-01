La red alucina con el tipazo de Georgina Rodríguez tan sólo 2 meses después de dar a luz

El 12 de noviembre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez daban la bienvenida a su primera hija, Alana Martina. Y observando el tipazo que se le ha quedado a la modelo, cualquiera diría que acaba de dar a luz a una criatura hace menos de dos meses.

Parece que la española no ha querido esperar más y ha decidido ponerse manos a la obra para recuperar su espectacular figura. Y no hay más que verla para darse cuenta de que no está muy lejos de conseguirlo.

Georgina compartía un vídeo en su perfil de Instagram para mostrar los ejercicios que realiza diariamente, y por qué no, para presumir de cuerpazo. De hecho, tan solo una semana después de dar a luz, ya lucía una increíble figura en sus fotos.

Con la llegada de Alana Martina, la familia parece estar más unida que nunca y durante estos meses hemos podido ver varias instantáneas de la pareja presumiendo de "familia feliz" junto a los pequeños Cristiano Junior, Eva, Mateo y Alana.