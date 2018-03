Maluma interpretará el tema oficial del Mundial de Rusia 2018

CONFIRMACIÓN EN REDES SOCIALES

Tras el éxito de Shakira, con Waka Waka, y We Are One (Ole Ola) de Pitbull y Jennifer Lopez, Maluma será el responsable de hacernos bailar en los próximos meses. Coca Cola Colombia ha confirmado que el artista pondrá voz al himno del Mundial de Fútbol de Rusia 2018.