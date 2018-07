Nicki Minaj se convierte en una provocativa sirena en el vídeo de 'Bed' con Ariana Grande

Tras triunfar con Bang Bang, Ariana Grande y Nicki Minaj han vuelto ha fusionar su estilo y talento en dos nuevos singles, The Light Is Coming y Bed.

Para anunciar este último dueto, las artistas lanzaron una explosiva imagen de ellas dándose un relajante baño de espuma en una gran piscina. Con esta fotografía, podíamos hacernos la idea de que el videoclip sería muy provocativo y sensual, y así ha sido el resultado.

Nicki Minaj y Ariana Grande han presentado el vídeo de Bed, protagonizado por ellas mismas. La rapera vuelve a mostrar su lado más sexy, transformándose en una atractiva sirena. Y, con una imagen muy tropical, aparece la intérprete de No Tears Left To Cry.

Asimismo, Minaj ha anunciado que hay dos versiones del videoclip, ya que hubo dos directores. De momento, podemos ver la primera y, parece ser que en unos días, las artistas lanzarán otras imágenes de Bed.

One more thing; there r 2 #BedVideo edits, as there were 2 directors involved. You’ll see the first today. 😛🎀🎁 also, it won’t be on vevo for like another 24 hours. You’ll see it on YouTube until then. I’ll prob release the other edit in a week. Idk. 💭🦄🧜🏽‍♀️🎀 🛏