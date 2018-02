10 planes low cost para celebrar el San Valentín más romántico

Escapadas románticas low-cost

Algunas personas consideran que San Valentín no es una fecha tan relevante como Navidad o el aniversario, así que prefieren regalar un detalle y ahorrarse así un dinero. Sin embargo, si tu presupuesto te lo permite y decides tirar la casa por la ventana, una escapada romántica es una idea increíble y a través de páginas como Groupon, Airbnb, o Destinia y podrás encontrar la escapada perfecta a precios de infarto. Además, precisamente en estas fechas, muchas cadenas de hoteles, como Ocio Hoteles, ofrecen escapadas románticas a precios muy reducidos para que toda pareja pueda celebrar el día de los enamorados sin que tu bolsillo se resienta.

Así que, si puedes permitírtelo, no lo dudes ni un minuto y sorprende a tu pareja con una escapada.

Cena romántica en casa

Cena romantica / Internet

Si por el contrario prefieres ahorrarte un dinerito y te apetece más un plan casero, te proponemos que sorprendas a tu pareja con una cena romántica en casa. Al fin y al cabo no es necesario ir a ningún sitio ni gastarse mucho dinero para disfrutar de la compañía.

Lo primero que deberás decidir es si quieres que la cena romántica sea sorpresa o no. En caso de que no lo sea, un detalle muy bonito podría ser escribir una invitación a mano. Utiliza velas, preferiblemente perfumadas, y pétalos para ambientar el lugar. Esto creará un clima muy romántico, que puedes acompañar con una suave música de fondo.

En cuanto a la comida, debes tener muy claros los gustos de la otra persona para evitar la equivocación. Además es importante tener todos los platos preparados cuando llegue la otra persona, así evitarás estar pendiente de la comida y solo tendrás ojos para tu pareja. Teniendo esto claro, el resto surgirá solo.

Sala de cine en casa

Si tu pareja es un auténtico cinéfilo, pero ambos preferís pasar un rato más íntimo y tranquilo, sorpréndelo con una auténtica sala de cine en el salón de tu casa. Compra su película favorita, o esa que siempre ha querido ver y nunca ha tenido oportunidad. Utiliza altavoces para conseguir un sonido espectacular, prepara palomitas, y apaga la luz.

Disfruta de un spa en pareja

Beber cerveza en el spa / Beer Spa Granada/www.beerspain.com

Aunque generalmente los spas suelen ser caros siempre hay alguna oferta, y más aún en San Valentín. Por ejemplo, los madrileños podréis disfrutar de una sesión de spa de 90 minutos por 14,90 euros en Aquafisio.

También hay páginas como Atrápalo, que ofrecen circuitos de spa por pareja a precios muy reducidos.

Para aquellos a los que os gusta disfrutar de cosas nuevas, os recomendamos el spa de cerveza para relajaros en pareja y disfrutar de los beneficios de esta bebida.

Pero otra opción es montarse el spa en casa, así no te gastarás dinero y podrás disfrutar sin pensar en la hora de salida o la gente que te rodea. Ambienta el lugar con velas, y prepara un baño con sales aromáticas y mucha espuma. Incluso puedes sorprender a tu pareja con una auténtica sala de masajes en la que tú seas el masajista.

Exposiciones, conciertos y actividades en pareja

Los amantes de los conciertos, el teatro, los monólogos, o los musicales están de suerte, porque en diferentes páginas como ticketmaster, podrán encontrar increíbles descuentos para sorprender a sus parejas por San Valentín sin que la cartera se resienta.

Otro planazo low-cost para disfrutar de este día en pareja es visitar algún museo o exposición. Los precios no suelen ser muy elevados, y en muchas ocasiones la entrada es gratuita. Y para aquellos que vayáis a pasar el día de los enamorados en la capital, os recomendamos Madrid SnowZone, la única pista de nieve cubierta de España y una de las más grandes del mundo. Ya que ha organizado múltiples actividades y promociones para todos los enamorados que quieran disfrutar de la nieve.

Turismo en tu ciudad

Aunque parezca una tontería puede resultar muy entretenido conocer la historia, los monumentos, los miradores y los rincones más escondidos de tu propia ciudad. Aunque creas que lo sabes todo, siempre descubrirás algo nuevo. Recorre la ciudad como si fueras un turista más y no te dejes ningún rincón sin conocer.

Además, puedes utilizar Internet para buscar los mejores lugares, historias y anécdotas con las que sorprender a tu pareja.

Degustación exclusiva apta para todos los bolsillos

Nueve degustaciones muy nuestras en Fitur 2014 13 / Viajestic

La mayoría de restaurantes aprovechan este día para ofrecer menús especiales de San Valentín. Si lo que queréis es conquistar a vuestra pareja con el estómago, podréis degustar increíbles platos a precios aptos para todos los bolsillos. Como por ejemplo el restaurante oriental Thai Zas, en Madrid, que ofrece un menú degustación por 20 €; o La Terraza Miró en Barcelona, un restaurante para los más clásicos que ofrece un menú por 18,5 euros.

Y si eres más de pintxos y vino, el mercado de La Boquería, en Barcelona, puede ser perfecto para tí. Allí podrás disfrutar de una degustación de tapas, junto con un plato de paella y sangría por 32 euros.

Sal a bailar con tu pareja

No todo va a ser romantiqueo, caricias y besitos, otra idea genial es salir a bailar con vuestra pareja después de la cena romántica en casa. Un plan barato y que disfrutaréis al máximo. Todas las salas de fiesta hacen una celebración especial este día, elige la que más os guste y sorprende a tu pareja con este divertido plan.

Regalo personalizado

Lo bonito de los regalos al fin y al cabo no es el precio, sino el detalle. Demuéstrale a tu pareja que te has acordado de ella comprándole o preparándole un regalo personalizado, que se note que lo has hecho pensando en ella. Quizá puedas enmarcar vuestra foto favorita, hacerle un vídeo o comprarle algún detalle personalizado.