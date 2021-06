Cada vez más parejas se anima a probar diferentes juguetes sexuales . Uno de los que más triunfa entre el público masculino es el anillo para el pene , pero no todos saben cómo utilizarlo para que no se atasque en el miembro. Te contamos cómo colocarlo para evitar sustos.

Los juguetes sexuales son una gran idea para mejorar el sexo y aumentar el placer, pero hay que saber cómo utilizarlos para no llevarse ningún susto.

Los anillos para el pene son de esos juguetes que pueden generar problemas y sustos. Si no se coloca correctamente, este juguete para hombres puede atascarse y generar problemas.

Qué son los anillos para el pene

Los anillos para el pene o anillos de potencia suelen estar fabricados con silicona médica, un material adaptable al pene, pero también pueden ser de acero. El anillo ejerce presión sobre los vasos sanguíneos y así, el flujo de sangre es más lento y la erección dura mucho más tiempo. Además es más intensa, lo que provoca mayor placer.

Pinta bien, pero no todos los hombres que lo prueban saben cómo utilizarlo. Colocar un anillo en el pene suena a tarea fácil, pero conviene tener en cuenta una serie de recomendaciones para no sufrir ningún accidente que nos obligue a ir a urgencias a pedir ayuda para que nos lo saquen. Quien avisa, no es traidor...

Seis claves para colocar correctamente el anillo para el pene

1. El anillo se coloca después de poner el preservativo. Puede parecer obvio, pero conviene recordarlo.

2. No se debe utilizar durante más de 30 minutos seguidos.

3. Hay que retirarlo antes de eyacular, de hecho es complicado eyacular sin quitárselo antes ya que constriñe el conducto seminal.

4. Es conveniente utilizar un lubricante basado en agua para que la colocación y la retirada sean más sencillos.

5. Los hombres con problemas circulatorios no deberían utilizarlo.

6. Si se notan molestias mientras se está usando, hay que retirarlo. Si la persona está excitada, las cosas molestan menos. Pero cuando baja la excitación, duelen.