Whatsapp te dejará escuchar tus notas de voz antes de enviarlas

¿Cuántas notas de audio envías al día a través de WhatsApps? Seguro que más de una, y es que en muchas ocasiones es mucho más rápido apretar el botón de grabar y hablar. Sin embargo, esta función tiene sus pequeños problemas, como por ejemplo, recibir una llamada cuando estás grabando, haciendo que todo lo que has dicho se borre y tengas que volver a empezar. Pero todo apunta a que existe la solución para esto y también para poder escuchar las notas de voz antes de darle a enviar.

La aplicación más famosa de mensajería está en constante renovación. Con una de sus últimas actualizaciones, WhatsApp dio la posibilidad de eliminar los mensajes enviados por error, haciendo que el receptor no llegara a leer esas palabras.

Sin embargo, ahora se ha centrado en las notas de voz, que cada vez se envían más, y es por eso que WhatsApp ha querido mejorar esta función. En la nueva actualización beta para iOS, existe la opción de escuchar los audios antes de mandarlos. De esta manera, si el usuario finalmente no quiere enviarlo, podrá eliminarlo.

Asimismo, a partir de ahora, cuando estemos grabando un audio, se irá guardando, para no tener que volver a empezar desde el inicio si recibimos una llamada. Y es que ahora, si estás grabando un mensaje en WhatsApp y, por ejemplo, te quedas sin batería, todo lo que has dicho no se guarda. Con la nueva actualización, este problema dejará de existir.

De momento, estas nuevas opciones únicamente estarán para iOS, esperemos que pronto también esté disponible para Android y Windows Phone.