¿Te apuntas al showcase de Bombai en Granada? ¡Las invitaciones ya están disponibles!

Bombai te invita a un showcase exclusivo el sábado 7 de noviembre en Granada | Europa FM

¡Seguimos disfrutando de la música en directo y lo hacemos con Bombai!

Los de Valencia se apuntan a celebrar que cumplimos 30 e invitan a todos los oyentes de Europa FM a un showcase exclusivo en Granada. Será el sábado 7 de noviembre en la sala Granada 10 y las invitaciones ya están disponibles.

Si quieres apuntarte al plan, toma nota. Solo tienes que acercarte a nuestra emisora de Granada, en la calle Recogidas 37 primera planta, y pedir tu invitación. El horario de atención es de 9:00 a 15:00 horas.

Apunta todos los detalles del showcase de Bombai y corre a por tu invitación. ¡Te esperamos! ¡Será una tarde inolvidable!

📅 Sábado, 7 de noviembre

🕡 20:00 horas

📍 Sala Granada 10