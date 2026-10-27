¿Te apuntas al showcase de Bombai en Granada? ¡Las invitaciones ya están disponibles!
¡No te lo pienses mucho y corre! Las invitaciones para el showcase exclusivo de Bombai en Granada ya están disponibles. Los valencianos te invitan a pasar una tarde de música el sábado 7 de noviembre. ¿Te lo vas a perder?
¡Seguimos disfrutando de la música en directo y lo hacemos con Bombai!
Los de Valencia se apuntan a celebrar que cumplimos 30 e invitan a todos los oyentes de Europa FM a un showcase exclusivo en Granada. Será el sábado 7 de noviembre en la sala Granada 10 y las invitaciones ya están disponibles.
Si quieres apuntarte al plan, toma nota. Solo tienes que acercarte a nuestra emisora de Granada, en la calle Recogidas 37 primera planta, y pedir tu invitación. El horario de atención es de 9:00 a 15:00 horas.
Apunta todos los detalles del showcase de Bombai y corre a por tu invitación. ¡Te esperamos! ¡Será una tarde inolvidable!
📅 Sábado, 7 de noviembre
🕡 20:00 horas
📍 Sala Granada 10