Dani Fernández se despide (temporalmente) de los escenarios con un emocionante mensaje a su equipo: "Sois mi familia de carretera"

La Insurrección Tour de Dani Fernández ha llegado a su fin y eso significa que arranca un periodo de parón para el cantante.

El intérprete de Dile a los demás inició esta aventura musical con un aviso a sus fans. Después del último concierto, que tuvo lugar el pasado viernes 23 de octubre en Madrid, se tomaría un descanso.

Cuando lo anunció, allá por noviembre de 2025, el cantante apuntó que no tenía fecha de vuelta. "Le he dicho a mi equipo que no quiero ningún tipo de presión, quiero tener por primera vez tiempo para poder crear un disco sin una fecha de entrega", dijo meses después en una entrevista en Europa FM.

Ahora toca descansar no sin antes echar la vista atrás y reflexionar sobre lo que han sido estos meses de gira, que se vieron interrumpidos por un accidente sobre el escenario que le obligó a pasar por quirófano y a reprogramar varios conciertos.

Antes de enseñar los vídeos del último concierto en Madrid, donde estuvo acompañado por Rata, Viva Suecia, Sexy Zebras y Walls, el cantante ha puesto el ojo en sus compañeros de viaje, el equipo que formó parte de la gira y que sin el que estos 15 conciertos no hubiesen sido posibles.

"Antes de colgar los vídeos y fotos del último Movistar, quería dedicar un momento para agradecer a toda esta gente que veis en las fotos (y más que no pudieron estar) por ser el alma de La Insurrección Tour. Ellos son los que hacen posible que cada día podamos arrancar motores y daros lo mejor de nosotros sobre el escenario", dice el cantante en el comentario que acompaña una galería de imágenes con momentos privados de la gira.

"Sin ellos no sería posible porque cada uno de sus trabajos es imprescindible y a pesar de la cantidad de horas que pasan fuera de casa y la cantidad de momentos personales de los que tienen que prescindir, siempre lo hacen con una sonrisa y con gran amor por la música. Sois mi p*** familia de carretera y nunca olvidaré esta gira, espero que estéis preparados para la siguiente cuando llegue 🖤", añade el cantante, insistiendo en la idea de que no tiene fecha de regreso.

Dani Fernández publicó esta galería tras anunciar en sus redes que para celebrar los cuatro Movistar Arena pondrá a la venta "una pieza diseñada especialmente para la ocasión que recoge una parte de lo que vivimos allí". Se trata de un recuerdo de las cuatro noches que sale en edición limitada. Solo hay 200 disponibles en su página web.