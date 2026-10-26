Rosalía también conquista ‘La Voz’: así interpretaron 'Mio Cristo Piange Diamanti'

La nueva edición de La Voz ha vuelto a conectar al público al talent show de Antena 3. Una oportunidad para que artistas amateurs busquen convertirse en profesionales, impresionando no solo a los televidentes, sino a los coaches del programa.

En su última entrega, Estrella Marina ha sido la encargada de cerrar las Audiciones a ciegas con una versión de la canción Mio Cristo Piange Diamanti de Rosalía, dejando el que ya es uno de los grandes momentos del show.

De hecho, tal ha sido la interpretación de la aspirante que ha llegado a emocionar a Lola Índigo, haciendo que a la granadina se le saltasen las lágrimas. "No hace falta que te diga nada", ha elogiado la cantante.

“No hace falta que te diga nada”: las lágrimas de Lola Índigo tras escuchar a Estrella Marina en La Voz | Roberto Sastre

El repertorio de la catalana se afianza entre las apuestas de los concursantes, ya que semanas antes, Marta Salas ya había demostrado que el universo de Rosalía también sirve para desatar una disputa entre coaches, con la actuación que hizo la gaditana de Sexo, Violencia y Llantas, logrando que Melendi, Pablo López y Mika se giraran.