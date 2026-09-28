Estas son las canciones que debes ensayar para 'Treinta y canto', el concurso por los 30 años de Europa FM

Europa FM busca a la estrella del karaoke en España con 'Treinta y Canto', el gran concurso por nuestros 30 años | EUROPA FM

Europa FM está de celebración al cumplir 30 años y qué mejor manera de dar una buena fiesta que con quienes han estado al otro lado del altavoz durante todo este tiempo: sus oyentes.

Por esta razón nació Treinta y Canto, un concurso nacional de karaoke pensado para todos aquellos que alguna vez han cantado sus canciones favoritas a pleno pulmón, ya fuera en la ducha, en el coche o delante de sus amigos.

Estas semanas que llegan los escogidos tendrán la oportunidad de darlo todo sobre un escenario real con la colaboración de Karaokemedia.

Qué ciudades acogerán las semifinales

La primera edición de Treinta y Canto recorrerá diferentes puntos del país con semifinales en Valencia y Castellón (fase regional conjunta), Cáceres, Badajoz, Mérida, Lleida, Salamanca, A Coruña, Pontevedra, Ourense, Málaga, Marbella y Pamplona.

A la espera del resto de confirmaciones que iremos añadiendo, estas son algunas de las direcciones y fechas en las que se celebrarán las semifinales:

4 de septiembre - Pontevedra (Pontevedra@ondacero.es) - CASINO LA TOJA. ILLA DA TOXA. O GROVE

7 de octubre - Lleida (lleida@europafm.es) - LO SANTI LLEIDA (Carrer Torres de Sanuy, 5) | Apertura de puertas 21:30 horas

(lleida@europafm.es) - LO SANTI LLEIDA (Carrer Torres de Sanuy, 5) | Apertura de puertas 21:30 horas 15 de octubre | Cáceres (caceres@europafm.es) - Centro comercial Ruta de la Plata | Apertura de puertas a las 18:30 horas

(caceres@europafm.es) - Centro comercial Ruta de la Plata | Apertura de puertas a las 18:30 horas 16 de octubre - Marbella (marbella@europafm.es) - HOTEL HARD ROCK MARBELLA | Apertura de puertas a las 18:30 horas

(marbella@europafm.es) - HOTEL HARD ROCK MARBELLA | Apertura de puertas a las 18:30 horas 17 de octubre - Badajoz (badajoz@ondacero.es) - Centro comercial El Faro | Apertura de puertas a las 18:30 horas

(badajoz@ondacero.es) - Centro comercial El Faro | Apertura de puertas a las 18:30 horas 23 de octubre - Salamanca (salamancafm@europafm.es) - SALA FACTORY

(salamancafm@europafm.es) - SALA FACTORY 29 de octubre - Ourense (comercialourense@ondacero.es) - Karaoke Rías Baixas | 20:30 horas

(comercialourense@ondacero.es) - Karaoke Rías Baixas | 20:30 horas 29 de octubre - Pamplona (pamplona@europafm.es) - El Guateque Karaoke, en Iñigo Arista, 24 | 21:00 horas

(pamplona@europafm.es) - El Guateque Karaoke, en Iñigo Arista, 24 | 21:00 horas 5 de noviembre - Valencia (karaokevalencia@europafm.es) - Hard Rock Café Valencia - Av. del Marqués de Sotelo, 6 | 20:00 horas

Una gran final y premios muy especiales

Los mejores participantes conseguirán el pase a la gran final nacional, donde será el público quien elija al ganador mediante una votación online en europafm.com. El vencedor disfrutará, además, de una entrevista en Cuerpos Especiales y una noticia en la web, convirtiéndose en una de las caras visibles de este 30º aniversario.

Todas las canciones

Más de 100 canciones son las que se pueden cantar en Treinta y canto. Te dejamos el listado:

Maniaca

Quiero decirte

Hello

Skyfall

Someone like you

Las babys

Superestrella

Formentera

Corazon partio

Duele el amor

Sin miedo a nada

Girl on fire

Todo contigo

Sofia

Quiero ser

Dias de verano

Marta sebás guille y los demas

Madrid city

Carita triste

Devuelveme la vida

Complicated

Girlfriend

Everybody (backstreet's back)

I want it that way

Ella

No tiene sentido

Single ladies (put a ring on it)

I gotta feeling

Solo si es contigo

It's my life

Baby one more time

Oops! I did it again

Toxic

I just might

Locked out of heaven

Marry you

Ateo

Tu me dejaste de querer

Besos

Insoportable

La madre de jose

Peter pan

Zapatillas

Colgando en tus manos

La bicicleta

Call me maybe

Clavaito

Lady marmalade

Bailemos

Me has invitado a bailar

Todo cambia

El ultimo dia de nuestras vidas

Si tu la quieres

Titanium

Fisica o quimica

Color esperanza

Let me out

Physical

Paraiso

Perfect

Shape of you

No me crees

Cuando me siento bien

No importa que llueva

Pan y mantequilla

Fuego

Love me like you do

Bailando

Como camaron

Partiendo la pana

El run run

Dramas y comedias

Por la boca vive el pez

Soldadito marinero

Freed from desire

La gozadera

It's raining men

Por que no ser amigos

Golden

I love it

Believer

You're beautiful

Eso que tu me das

El anillo

Price tag

Bailando por ahi

A dios le pido

La camisa negra

Sorry

Can't stop the feeling!

Provenza

Si antes te hubiera conocido

Tusa

Firework

Hot & cold

I kissed a girl

Teenage dream

Tik tok

Human

El fin del mundo

Die with a smile

Abracadabra

Alejandro

Bad romance

Poker face

Shallow

Como si fueras a morir mañana

La llamada

Terriblemente cruel

La reina

Tattoo

Echame la culpa

Despacito

El secreto de las tortugas

Felices los 4

Clavado en un bar

Labios compartidos

Pajaros de barro

La bachata

El merengue

Uptown funk

Olvide olvidarte

Moves like jagger

Payphone

Caminando por la vida

Como un lobo

Grace kelly

Flowers

Wrecking ball

Como te atreves

Para ti seria

Te busque

Tenia tanto que darte

Libertad

One way or another (teenage kicks)

Story of my life

Counting stars

20 de enero

Cuidate

La playa

Puedes contar conmigo

Rosas

Solamente tu

Te he echado de menos

Tu enemigo

Princesas

Todo

Buscando el sol

Happy

Nada que perder

Just give me a reason

So what

Los años 80

Feel this moment

Me muero

Tattoo

Todo de ti

I'll be there for you

Diamonds

Umbrella

A un paso de la luna

Dardos

Despechá

La perla

Con altura

Apt

Tacones rojos

Hips don't lie

Ciega sordomuda

La tortura

Señorita

Cheap thrills

Chandelier

Todos los besos

Nunca volvera

All the things she said

Blank space

Shake it off

The fate of Ophelia

We are never ever getting back together

Dance monkey

Dj got us falling in love

Noch entera

El bien

Blinding lights

Mon amour

Bizarrap sessions 52 (quedate)

Bizarrap sessions 53

Nada de esto fue un error

Una foto en blanco y negro

Ella elle l'a

Aquí puedes practicarlas todas: