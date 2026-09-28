Estas son las canciones que debes ensayar para 'Treinta y canto', el concurso por los 30 años de Europa FM
Llegan las semanas más emocionantes del concurso Treinta y canto, un gran encuentro con nuestros oyentes para celebrar con la mejor música los 30 años de Europa FM. Si has ido avanzando en el concurso, repasa con nosotros los temas que podrás cantar sobre el escenario.
Bases legales concurso 'Treinta y Canto' en Europa FM
Europa FM busca a la estrella del karaoke en España con 'Treinta y Canto', el gran concurso por nuestros 30 años
Europa FM está de celebración al cumplir 30 años y qué mejor manera de dar una buena fiesta que con quienes han estado al otro lado del altavoz durante todo este tiempo: sus oyentes.
Por esta razón nació Treinta y Canto, un concurso nacional de karaoke pensado para todos aquellos que alguna vez han cantado sus canciones favoritas a pleno pulmón, ya fuera en la ducha, en el coche o delante de sus amigos.
Estas semanas que llegan los escogidos tendrán la oportunidad de darlo todo sobre un escenario real con la colaboración de Karaokemedia.
Qué ciudades acogerán las semifinales
La primera edición de Treinta y Canto recorrerá diferentes puntos del país con semifinales en Valencia y Castellón (fase regional conjunta), Cáceres, Badajoz, Mérida, Lleida, Salamanca, A Coruña, Pontevedra, Ourense, Málaga, Marbella y Pamplona.
A la espera del resto de confirmaciones que iremos añadiendo, estas son algunas de las direcciones y fechas en las que se celebrarán las semifinales:
- 4 de septiembre - Pontevedra (Pontevedra@ondacero.es) - CASINO LA TOJA. ILLA DA TOXA. O GROVE
- 7 de octubre - Lleida (lleida@europafm.es) - LO SANTI LLEIDA (Carrer Torres de Sanuy, 5) | Apertura de puertas 21:30 horas
- 15 de octubre | Cáceres (caceres@europafm.es) - Centro comercial Ruta de la Plata | Apertura de puertas a las 18:30 horas
- 16 de octubre - Marbella (marbella@europafm.es) - HOTEL HARD ROCK MARBELLA | Apertura de puertas a las 18:30 horas
- 17 de octubre - Badajoz (badajoz@ondacero.es) - Centro comercial El Faro | Apertura de puertas a las 18:30 horas
- 23 de octubre - Salamanca (salamancafm@europafm.es) - SALA FACTORY
- 29 de octubre - Ourense (comercialourense@ondacero.es) - Karaoke Rías Baixas | 20:30 horas
- 29 de octubre - Pamplona (pamplona@europafm.es) - El Guateque Karaoke, en Iñigo Arista, 24 | 21:00 horas
- 5 de noviembre - Valencia (karaokevalencia@europafm.es) - Hard Rock Café Valencia - Av. del Marqués de Sotelo, 6 | 20:00 horas
Una gran final y premios muy especiales
Los mejores participantes conseguirán el pase a la gran final nacional, donde será el público quien elija al ganador mediante una votación online en europafm.com. El vencedor disfrutará, además, de una entrevista en Cuerpos Especiales y una noticia en la web, convirtiéndose en una de las caras visibles de este 30º aniversario.
Todas las canciones
Más de 100 canciones son las que se pueden cantar en Treinta y canto. Te dejamos el listado:
Aquí puedes practicarlas todas: