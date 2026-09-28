¡MÁS DE 100!

Estas son las canciones que debes ensayar para 'Treinta y canto', el concurso por los 30 años de Europa FM

Llegan las semanas más emocionantes del concurso Treinta y canto, un gran encuentro con nuestros oyentes para celebrar con la mejor música los 30 años de Europa FM. Si has ido avanzando en el concurso, repasa con nosotros los temas que podrás cantar sobre el escenario.

Bases legales concurso 'Treinta y Canto' en Europa FM

Europa FM busca a la estrella del karaoke en España con 'Treinta y Canto', el gran concurso por nuestros 30 años

Europa FM busca a la estrella del karaoke en España con 'Treinta y Canto', el gran concurso por nuestros 30 años
Europa FM busca a la estrella del karaoke en España con 'Treinta y Canto', el gran concurso por nuestros 30 años | EUROPA FM

Europa FM

Madrid 28/09/2026 18:05

Europa FM está de celebración al cumplir 30 años y qué mejor manera de dar una buena fiesta que con quienes han estado al otro lado del altavoz durante todo este tiempo: sus oyentes.

Por esta razón nació Treinta y Canto, un concurso nacional de karaoke pensado para todos aquellos que alguna vez han cantado sus canciones favoritas a pleno pulmón, ya fuera en la ducha, en el coche o delante de sus amigos.

Estas semanas que llegan los escogidos tendrán la oportunidad de darlo todo sobre un escenario real con la colaboración de Karaokemedia.

Qué ciudades acogerán las semifinales

La primera edición de Treinta y Canto recorrerá diferentes puntos del país con semifinales en Valencia y Castellón (fase regional conjunta), Cáceres, Badajoz, Mérida, Lleida, Salamanca, A Coruña, Pontevedra, Ourense, Málaga, Marbella y Pamplona.

A la espera del resto de confirmaciones que iremos añadiendo, estas son algunas de las direcciones y fechas en las que se celebrarán las semifinales:

  • 4 de septiembre - Pontevedra (Pontevedra@ondacero.es) - CASINO LA TOJA. ILLA DA TOXA. O GROVE
  • 7 de octubre - Lleida (lleida@europafm.es) - LO SANTI LLEIDA (Carrer Torres de Sanuy, 5) | Apertura de puertas 21:30 horas
  • 15 de octubre | Cáceres (caceres@europafm.es) - Centro comercial Ruta de la Plata | Apertura de puertas a las 18:30 horas
  • 16 de octubre - Marbella (marbella@europafm.es) - HOTEL HARD ROCK MARBELLA | Apertura de puertas a las 18:30 horas
  • 17 de octubre - Badajoz (badajoz@ondacero.es) - Centro comercial El Faro | Apertura de puertas a las 18:30 horas
  • 23 de octubre - Salamanca (salamancafm@europafm.es) - SALA FACTORY
  • 29 de octubre - Ourense (comercialourense@ondacero.es) - Karaoke Rías Baixas | 20:30 horas
  • 29 de octubre - Pamplona (pamplona@europafm.es) - El Guateque Karaoke, en Iñigo Arista, 24 | 21:00 horas
  • 5 de noviembre - Valencia (karaokevalencia@europafm.es) - Hard Rock Café Valencia - Av. del Marqués de Sotelo, 6 | 20:00 horas

Una gran final y premios muy especiales

Los mejores participantes conseguirán el pase a la gran final nacional, donde será el público quien elija al ganador mediante una votación online en europafm.com. El vencedor disfrutará, además, de una entrevista en Cuerpos Especiales y una noticia en la web, convirtiéndose en una de las caras visibles de este 30º aniversario.

Todas las canciones

Más de 100 canciones son las que se pueden cantar en Treinta y canto. Te dejamos el listado:

  • Maniaca
  • Quiero decirte
  • Hello
  • Skyfall
  • Someone like you
  • Las babys
  • Superestrella
  • Formentera
  • Corazon partio
  • Duele el amor
  • Sin miedo a nada
  • Girl on fire
  • Todo contigo
  • Sofia
  • Quiero ser
  • Dias de verano
  • Marta sebás guille y los demas
  • Madrid city
  • Carita triste
  • Devuelveme la vida
  • Complicated
  • Girlfriend
  • Everybody (backstreet's back)
  • I want it that way
  • Ella
  • No tiene sentido
  • Single ladies (put a ring on it)
  • I gotta feeling
  • Solo si es contigo
  • It's my life
  • Baby one more time
  • Oops! I did it again
  • Toxic
  • I just might
  • Locked out of heaven
  • Marry you
  • Ateo
  • Tu me dejaste de querer
  • Besos
  • Insoportable
  • La madre de jose
  • Peter pan
  • Zapatillas
  • Colgando en tus manos
  • La bicicleta
  • Call me maybe
  • Clavaito
  • Lady marmalade
  • Bailemos
  • Me has invitado a bailar
  • Todo cambia
  • El ultimo dia de nuestras vidas
  • Si tu la quieres
  • Titanium
  • Fisica o quimica
  • Color esperanza
  • Let me out
  • Physical
  • Paraiso
  • Perfect
  • Shape of you
  • No me crees
  • Cuando me siento bien
  • No importa que llueva
  • Pan y mantequilla
  • Fuego
  • Love me like you do
  • Bailando
  • Como camaron
  • Partiendo la pana
  • El run run
  • Dramas y comedias
  • Por la boca vive el pez
  • Soldadito marinero
  • Freed from desire
  • La gozadera
  • It's raining men
  • Por que no ser amigos
  • Golden
  • I love it
  • Believer
  • You're beautiful
  • Eso que tu me das
  • El anillo
  • Price tag
  • Bailando por ahi
  • A dios le pido
  • La camisa negra
  • Sorry
  • Can't stop the feeling!
  • Provenza
  • Si antes te hubiera conocido
  • Tusa
  • Firework
  • Hot & cold
  • I kissed a girl
  • Teenage dream
  • Tik tok
  • Human
  • El fin del mundo
  • Die with a smile
  • Abracadabra
  • Alejandro
  • Bad romance
  • Poker face
  • Shallow
  • Como si fueras a morir mañana
  • La llamada
  • Terriblemente cruel
  • La reina
  • Tattoo
  • Echame la culpa
  • Despacito
  • El secreto de las tortugas
  • Felices los 4
  • Clavado en un bar
  • Labios compartidos
  • Pajaros de barro
  • La bachata
  • El merengue
  • Uptown funk
  • Olvide olvidarte
  • Moves like jagger
  • Payphone
  • Caminando por la vida
  • Como un lobo
  • Grace kelly
  • Flowers
  • Wrecking ball
  • Como te atreves
  • Para ti seria
  • Te busque
  • Tenia tanto que darte
  • Libertad
  • One way or another (teenage kicks)
  • Story of my life
  • Counting stars
  • 20 de enero
  • Cuidate
  • La playa
  • Puedes contar conmigo
  • Rosas
  • Solamente tu
  • Te he echado de menos
  • Tu enemigo
  • Princesas
  • Todo
  • Buscando el sol
  • Happy
  • Nada que perder
  • Just give me a reason
  • So what
  • Los años 80
  • Feel this moment
  • Me muero
  • Tattoo
  • Todo de ti
  • I'll be there for you
  • Diamonds
  • Umbrella
  • A un paso de la luna
  • Dardos
  • Despechá
  • La perla
  • Con altura
  • Apt
  • Tacones rojos
  • Hips don't lie
  • Ciega sordomuda
  • La tortura
  • Señorita
  • Cheap thrills
  • Chandelier
  • Todos los besos
  • Nunca volvera
  • All the things she said
  • Blank space
  • Shake it off
  • The fate of Ophelia
  • We are never ever getting back together
  • Dance monkey
  • Dj got us falling in love
  • Noch entera
  • El bien
  • Blinding lights
  • Mon amour
  • Bizarrap sessions 52 (quedate)
  • Bizarrap sessions 53
  • Nada de esto fue un error
  • Una foto en blanco y negro
  • Ella elle l'a

    • Aquí puedes practicarlas todas: