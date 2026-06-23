Celebra los Sanfermines por todo lo alto con Uri Farré y Europa FM en Pamplona

¡Nos vamos a Sanfermines! Europa FM vuelve a Pamplona para unirse a Sound Fermín 2026 y animar la fiesta con la mejor música. El viernes 10 de julio nuestro DJ Uri Farré te espera en la Plaza de los Fueros. ¿Te lo vas a perder?

¡Volvemos a Sanfermines para vivir la fiesta por todo lo alto!

Europa FM regresa una año más a Pamplona para hacernos vibrar con la mejor música desde la Plaza de los Fueros.

La noche del vienes 10 de julio nuestro DJ Uri Farré se pone a los mandos del escenario Europa FM con una sesión especial que arrancará a las 23:20 horas y que se prolongará hasta las 2:00 horas. ¡La ciudad se pondrá patas arriba!

Apunta los detalles de Sound Fermín con Uri Farré

La Fiesta de Europa FM con Uri Farré se enmarca dentro del ciclo especial Sound Fermín 2026, que se celebra del 6 al 13 de julio y que incluye sesiones de DJs con música actual.