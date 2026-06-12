Europa FM et convida a viure el Clotilde Fest amb Siderland, Banda Neon i Bulma Beat: Aconsegueix la teva invitació!
Torna el bon temps, tornen els grans concerts i, aquest estiu, EUROPA FM et porta al Clotilde Fest de Barcelona amb una nit que promet molta música i energia. Siderland, Banda Neon i la DJ Bulma Beat seran els protagonistes d'una vetllada única als Jardins del Palau Robert.
El pròxim dijous 2 de juliol, a partir de les 20.00 hores, el públic podrà gaudir d'un cartell que reuneix tres de les propostes més atractives de l'escena musical catalana actual.
Siderland arribarà al festival en plena nova gira. El trio format per Uri Plana, Andreu Manyós i Roger Argemí s'ha consolidat com una de les bandes de pop electrònic més festives i enèrgiques del panorama català. Amb el seu nou directe en format banda, presenten un espectacle potent, vibrant i pensat per fer cantar i ballar el públic de principi a fi.
Després serà el torn de Banda Neon, una de les formacions que més ha crescut en els últims anys. Temes com Guapíssima, Catalanet o Els passos prohibits s'han convertit en autèntics himnes per a tota una generació. Amb una proposta fresca, desenfadada i carregada de personalitat, el grup continua consolidant-se com una de les referències de la nova escena musical catalana.
La festa començarà des del primer moment amb Bulma Beat, encarregada de posar banda sonora a la nit des de l'obertura de portes. Referent habitual de la nit barcelonina, amb presència en sales com Opium i Apolo, destaca per les seves sessions obertes i eclèctiques, on combina sons urbans, pop, dance i grans clàssics per mantenir el ritme sense pausa. A més, torna al Clotilde Fest després d'haver format part de les primeres edicions del festival.
Una oportunitat única per gaudir de tres noms destacats de l'escena musical catalana actual en un dels espais més emblemàtics de Barcelona.
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🎤 Aconsegueix la teva invitació doble per gaudir en directe de Siderland, Banda Neon i Bulma Beat en una nit plena de música, festa i bon ambient als Jardins del Palau Robert.
Dijous 2 de juliol de 2026
⏰ 20.00 hores
📍Jardins del Palau Robert de Barcelona (Passeig de Gràcia amb carrer Còrsega)
Omple el formulari que trobaràs a continuació i participa per aconseguir una de les invitacions dobles que sorteja EUROPA FM per a aquest concert tan especial ⤵️
Clotilde Fest 2026: Aconsegueix les teves invitacions!
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Clotilde Fest 2026: Aconsegueix les teves invitacions!
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